Evos установил новый рекорд Узбекистана

25 июля в Андижане состоялось знаменательное событие для всех любителей сочного лаваша. На глазах более 2000 человек был установлен новый рекорд Узбекистана: повара приготовили лаваш длиной 17 метров.
Уникальный лаваш был сделан из цельного 17,5-метрового листа теста. Для его приготовления понадобилось 10 кг мяса, 10 литров соуса, 8 кг помидоров, 6 кг огурцов, а также множество секретных ингредиентов.
Лаваш-рекордсмен приготовили более 35 поваров за 10 минут, а самое финальное блюдо растянулось на длину 18 столов.
Гости смогли не только запечатлеть новый рекорд, но и попробовать на вкус этот гастрономический шедевр от Evos, который стал для жителей Узбекистана традиционно-национальным брендом фаст-фуда.
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