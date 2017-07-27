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Evos установил новый рекорд Узбекистана

Более 35 поваров приготовили в Андижане лаваш с рекордной длиной 17 метров.

Сегодня, 10:30   Общество     на правах рекламы

25 июля в Андижане состоялось знаменательное событие для всех любителей сочного лаваша. На глазах более 2000 человек был установлен новый рекорд Узбекистана: повара приготовили лаваш длиной 17 метров.

Уникальный лаваш был сделан из цельного 17,5-метрового листа теста. Для его приготовления понадобилось 10 кг мяса, 10 литров соуса, 8 кг помидоров, 6 кг огурцов, а также множество секретных ингредиентов.

Лаваш-рекордсмен приготовили более 35 поваров за 10 минут, а самое финальное блюдо растянулось на длину 18 столов.

Гости смогли не только запечатлеть новый рекорд, но и попробовать на вкус этот гастрономический шедевр от Evos, который стал для жителей Узбекистана традиционно-национальным брендом фаст-фуда.

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