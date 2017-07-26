Эффект антиперспиранта MAXIM гарантирован при соблюдении всех условий

С наступлением лета офисные сотрудники делятся на две категории: те, кому постоянно дует, и те — кто изнывает от жары. Последних, конечно, большинство. При этом все, выходя, элементарно, на обед на улицу, сталкиваются с горячим воздухом и палящим солнцем. А если, например, на переговоры приходится выезжать несколько раз в день — о свежести рубашки можно забыть. Антиперспирант MAXIM станет настоящим спасением, ведь он позволяет не только сохранить сухость кожи, но и избавить от неприятного запаха.

MAXIM прекрасно подходит и женщинам, и мужчинам, и людям с очень чувствительной кожей (в дозировке 10,8% действующего вещества) и не ограничивает в действиях. Антиперспирант MAXIM не содержит спирта и не имеет запаха, быстро высыхает на коже и не оставляет следов на одежде. Можно принимать душ, соблюдать свой обычный режим дня, использовать привычную косметику — это никак не отразится на эффекте антиперспиранта.

Впереди — сезон свадеб. В эти торжественные и волнительные дни хочется, чтобы все прошло идеально. Прогулки по городу, фотосессии, банкет в душном зале — не станут проблемой с Maxim. Чтобы добиться идеального результата — нужно иметь при себе правильный антиперспирант. Выбирая препарат, следует обращать внимание на страну-производителя, процентное содержание действующего вещества, сертификацию и, конечно же, условия хранения.

Например, на рынке можно встретить антиперспирант с 15% содержанием действующего вещества. Как правило, его заводят из Дубая. В условиях сухого воздуха резко-континентального климата Узбекистана его действие окажется недостаточным, а эффект не гарантирован. И в самый ответственный момент надежды могут не оправдаться.

Это касается и тех случаев, если препарат содержался с нарушением правил хранения, ведь температура воздуха в помещении при хранении антиперспиранта не должна превышать 25 градусов Цельсия.

Еще один недостаток нелицензированных препаратов — отсутствие инструкции на узбекском или русском языках. Последнее — очень важно, ведь в случае неправильного нанесения, нельзя почувствовать результат. Например, обычный дезодорант можно нанести сразу после душа перед выходом из дома, и уже через несколько часов усомниться в его работе. Антиперспирант MAXIM наносится на ночь на чистое тело и действует в течение нескольких дней.

В Узбекистане официальным дистрибьютором антиперспиранта MAXIM является Mir Max Pharm Trade. Лицензированный препарат, идеально подходящий для использования в нашем климате, прошедший сертификацию качества, гигиены, соответствия, прошедший комиссию в Фармкомитете и получивший разрешения Минздрава, анализ в Республиканском кожно-венерологическом диспансере, доступен в трех вариантах. Дозировка 10,8% действующего вещества — для очень чувствительной кожи, 20% действующего вещества — для нормальной кожи, и 30% действующего вещества — для кожи рук и ступней.

Экономичного флакона емкостью 35 мл хватает от 6 до 12 месяцев регулярного использования.

Антиперспирант распространяется в сети аптек MPO, Dori Darmon, Oximed, Tabletka, Shox Pharm, А5 и других, а также в сети супермаркетов Makro. Это значит, что его можно купить как за наличные, так и по терминалу, буквально рядом с домом.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: (+99871) 207−55−55, 207−05−55, 207−00−55.

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