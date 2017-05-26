Совсем скоро лето, а значит, нас ждут сочные фрукты, долгожданный отпуск, прогулки на свежем воздухе до ночи. Ну и, конечно, жара, чилля, +45, палящее солнце днем. Даже при +30 многие уже столкнулись с такой деликатной проблемой, как влажные следы на одежде, проще говоря — мокрые подмышки. Да, тема не самая приятная, но мы бы не заговорили о ней, если бы не было решения. А оно есть. Это антиперспирант MAXIM, позволяющий не только сохранить сухость кожи, но и избавиться от неприятного запаха.

Антиперспирант MAXIM — это препарат, произведенный в США, известный как действенный препарат от гипергидроза (повышенное потоотделение). Его можно также наносить на ладони, поясницу, стопы (в дозировке 30% действующего вещества) и даже лицо (в дозировке 10,8% действующего вещества). А пользоваться им могут как женщины, так и мужчины.

MAXIM — это не классический дезодорант, который есть в каждом доме. Задача дезодоранта — избавить нас от неприятного запаха, в то время как антиперспирант MAXIM позволяет предотвратить потоотделение. Активный компонент антиперспиранта — хлорид алюминия, взаимодействует с кожным белком, что дает эффект сухости на обрабатываемом участке кожи. Начинается перераспределение выделения пота в организме, и он выводится через те участки тела, где это сделать проще всего. Поскольку на нашем теле более 6 миллионов пор, выведение излишков влаги происходит незаметно.

Отличается также технология нанесения. Если обычный дезодорант можно нанести сразу после душа перед выходом из дома, и уже через несколько часов усомниться в его работе, то MAXIM наносится на ночь на чистое тело и действует в течение нескольких дней. Так он воздействует на источник проблемы, а существенные изменения чувствуются уже в первые два дня.

MAXIM прекрасно подходит и женщинам, и мужчинам, и людям с очень чувствительной кожей (в дозировке 10,8% действующего вещества) и не ограничивает в действиях. Можно принимать душ, соблюдать свой обычный режим дня, использовать привычную косметику — это никак не отразится на эффекте антиперспиранта.

Антиперспирант MAXIM не содержит спирта и не имеет запаха, быстро высыхает на коже и не оставляет следов на одежде. Одного применения хватает на несколько дней, а экономичного флакона емкостью 35 мл хватает от 6 до 12 месяцев регулярного использования.

Еще год назад препарат нужно было заказывать за границей онлайн, а теперь, благодаря официальному дистрибьютеру Mir Max Pharm Trade он доступен повсеместно в аптеках Узбекистана. То есть купить его можно как за наличные, так и по терминалу, буквально рядом с домом.

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