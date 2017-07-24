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Ташкентская область. Яндекс.Карты

Ахангаран и Янгиюль станут городами областного подчинения

Ахангаран и Янгиюль станут городами областного подчинения, Зангиатинский район будет разделен на Зангиатинский и Ташкентский районы.

Сегодня, 09:49   Общество  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июля подписал постановление о совершенствовании административно-территориальной структуры и деятельности органов местной исполнительной власти Ташкентской области.

Документ, принятый за день до визита главы государства в регион, направлен на повышение экономического потенциала столичной области, улучшение условий жизни населения и решение «системных проблем» в инженерно-коммуникационной инфраструктуре городов.

Постановлением одобрено предложение Кабинета Министров о внесении города Тойтепа в Уртачирчикском районе в перечень городов областного подчинения и назначении его административным центром Ташкентской области.

В этот же перечень будут включены города Ахангаран и Янгиюль. Кроме того, в пределах территории Зангиатинского района будут образованы Зангиатинский и Ташкентский районы (они были объединены в 2010 году).

Указанные решения должны быть утверждены палатами парламента.

В структуре хокимията Ташкентской области введена должность первого заместителя хокима по вопросам развития инфраструктуры городов, благоустройства и коммунального хозяйства.

В хокимияте образован Департамент развития туризма со штатом 35 единиц из числа сокращаемых сотрудников финансовых, налоговых и экономических органов. Кроме того, секретариат заместителя хокима по вопросам развития туризма усилен 5 дополнительными штатными единицами. Новый департамент подчинен как хокимияту, так и вновь созданному Информационно-аналитическому департаменту по вопросам развития туризма Кабинета Министров Узбекистана.

Постановлением образована республиканская комиссия по эффективному использованию ранее приватизированных и недостроенных объектов и неиспользуемых производственных площадей, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов.

Деятельность хокимиятов Кибрайского, Зангиатинского, Янгиюльского, Чиназского и Ташкентского районов по выращиванию, переработке и экспорту плодоовощной продукции будет координироваться заместителем премьер-министра, председателем правления компании «Узавтосаноат» Улугбеком Розукуловым.

В документе также содержится поручение по подготовке предложений по организации свободной экономической зоны «Паркент».

Текст: «Газета.uz»      2 987
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