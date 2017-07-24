Опрос: 92,4% граждан полностью доверяют Президенту

Почти 90% узбекистанцев положительно оценивают деятельность Шавката Мирзиёева на посту Президента. Таковы результаты экспресс-опроса Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», проведенного 5−15 июля в Ташкенте.

Еще 8,9% участников оценили работу главы государства «скорее положительно», а 1,4% ответить затруднились. Отрицательные варианты ответов, судя по опубликованным результатам, не предлагались.

На вопрос «В какой степени проводимая Президентом Шавкатом Мирзиёевым политика оправдала ваши надежды и ожидания?» 83,5% респондентов ответили: «В полной мере». 14,7% участников опроса охарактеризовали степень удовлетворенности как среднюю. Затруднились с ответом 1,8% опрошенных.

На вопрос об отношении к инициативе Президента по учреждению народных приемных 89,2% респондентов ответили, что полностью поддерживают создание этого института. 8,9% поддерживают «в целом» и 1,5% поддерживают частично.

Опрос также определил рейтинг доверия Президенту Шавкату Мирзиёеву. В полной мере главе государства доверяют 92,4% узбекистанцев. Частично доверяют лидеру страны 5,3% граждан, 2,3% ответить затруднились.