РУ O`Z ЎЗ
19 июля, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Решение об удвоенном тарифе на газ без счетчика отменено

Решение о вводе с 1 октября удвоенного тарифа при поставке газа населению без счетчика отменено.

Сегодня, 11:33   Экономика  

Постановлением Президента Узбекистана от 15 июня отменено решение ввести с 1 октября порядок, согласно которому поставка природного газа бытовым потребителям, не имеющим приборов учета газа, будет осуществляться с применением удвоенного размера установленного тарифа.

Таким образом, бытовые потребители, не установившие счетчик газа, продолжат платить за поставленное топливо по установленному тарифу.

Этим же постановлением внесено изменение в порядок установки современных электронных приборов учета природного газа бытовым потребителям.

Если первоначально предусматривалось, что стоимость счетчиков, установленных компанией «Узтрансгаз», погашается потребителями в течение года, то теперь установлено, что «приобретение, установка и дальнейшее обслуживание современных электронных приборов учета природного газа бытовым потребителям осуществляется за счет собственных средств АК «Узтрансгаз».

Первым на внесенные изменения внимание обратил сайт Norma.uz.

Текст: «Газета.uz»      5 276

Комментарии

  • Валерия ) 19 июля 2017 11:38

    Отличная новость) спасибо Нашему президенту!

  • Кондюкова Марина Викторовна 19 июля 2017 11:49

    Ух ты! Вот это действительно для народа! Спасибо огромное!

  • Катерина Вельт 19 июля 2017 11:50

    Разумно

  • Cash Tayler 19 июля 2017 12:04

    Вот это решение!

  • Мих Шухрат 19 июля 2017 12:16

    Ура, наконец это свершилось.. теперь бы это внедрить и в ТТЭ и СУВСОЗ, ото хорошо устроились эти организации за счет потребителей.


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:26

Президент Узбекистана распорядился создать «Дворец правосудия»

Сегодня, 12:04

Абдулазиз Камилов встретился с Федерикой Могерини

Сегодня, 11:16

За сжигание убранных зерновых полей взыскано 22 млн сумов штрафов

Сегодня, 10:51

Структура ГНК пересмотрена

Сегодня, 10:30

Феруз Химматов возглавил Центр экологической экспертизы

Сегодня, 10:24

Карате: Узбекистанцы выиграли 13 медалей чемпионата Азии

Сегодня, 09:00

Аральское море ждет участников масштабного ралли «Ташкент — Арал»

Вчера, 20:34

Узбекистан перейдет на современные методы налогового администрирования

Популярное

Узбекистан и Кыргызстан увеличат число авиарейсов

Бюро принудительного исполнения выявило более 400 нарушений за 40 дней

Руфату Рискиеву обещана необходимая помощь

Узбекистан перейдет на современные методы налогового администрирования