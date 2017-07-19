Решение об удвоенном тарифе на газ без счетчика отменено

Решение о вводе с 1 октября удвоенного тарифа при поставке газа населению без счетчика отменено.

Постановлением Президента Узбекистана от 15 июня отменено решение ввести с 1 октября порядок, согласно которому поставка природного газа бытовым потребителям, не имеющим приборов учета газа, будет осуществляться с применением удвоенного размера установленного тарифа.

Таким образом, бытовые потребители, не установившие счетчик газа, продолжат платить за поставленное топливо по установленному тарифу.

Этим же постановлением внесено изменение в порядок установки современных электронных приборов учета природного газа бытовым потребителям.

Если первоначально предусматривалось, что стоимость счетчиков, установленных компанией «Узтрансгаз», погашается потребителями в течение года, то теперь установлено, что «приобретение, установка и дальнейшее обслуживание современных электронных приборов учета природного газа бытовым потребителям осуществляется за счет собственных средств АК «Узтрансгаз».

Первым на внесенные изменения внимание обратил сайт Norma.uz.