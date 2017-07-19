Решение об удвоенном тарифе на газ без счетчика отменено

Фото: «Газета.uz»
Постановлением Президента Узбекистана от 15 июня отменено решение ввести с 1 октября порядок, согласно которому поставка природного газа бытовым потребителям, не имеющим приборов учета газа, будет осуществляться с применением удвоенного размера установленного тарифа.
Таким образом, бытовые потребители, не установившие счетчик газа, продолжат платить за поставленное топливо по установленному тарифу.
Этим же постановлением внесено изменение в порядок установки современных электронных приборов учета природного газа бытовым потребителям.
Если первоначально предусматривалось, что стоимость счетчиков, установленных компанией «Узтрансгаз», погашается потребителями в течение года, то теперь установлено, что «приобретение, установка и дальнейшее обслуживание современных электронных приборов учета природного газа бытовым потребителям осуществляется за счет собственных средств АК «Узтрансгаз».
Первым на внесенные изменения внимание обратил сайт Norma.uz.
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Комментарии
Отличная новость) спасибо Нашему президенту!
Ух ты! Вот это действительно для народа! Спасибо огромное!
Разумно
Вот это решение!
Ура, наконец это свершилось.. теперь бы это внедрить и в ТТЭ и СУВСОЗ, ото хорошо устроились эти организации за счет потребителей.