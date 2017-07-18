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Фото: МИД

Узбекистан и Евросоюз подтвердили готовность развивать долгосрочное партнерство

Узбекистан и Евросоюз заинтересованы в консолидации усилий в борьбе с терроризмом, отмечалось на встрече сторон в Брюсселе.

Сегодня, 11:00   Политика  

17 июля делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в Брюсселе приняла участие в 13-м заседании Совета сотрудничества «Узбекистан — Европейский союз». Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Стороны подписали протокол к соглашению о партнерстве и сотрудничестве, учреждающие партнерство между Узбекистаном, с одной стороны, и европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, в связи со вступлением в Европейский союз Хорватии.

От Узбекистана документ подписал министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, от Европейского союза — министр иностранных дел председательствующей в ЕС Эстонии Свен Миксер и руководитель подразделения генерального директората Комиссии Евросоюза по торговле Петрос Сурмелис.

На заседании рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня, ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Стороны подтвердили готовность развивать долгосрочное и взаимовыгодное партнерство по широкому кругу вопросов как в двустороннем формате, так и на межрегиональном уровне.

Как отмечалось, Узбекистан и Евросоюз заинтересованы в консолидации усилий в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, распространением наркотиков и другими видами организованной преступности.

На заседании также обсуждены перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества.

Текст: «Газета.uz»      1 856
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