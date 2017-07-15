Президент поручил разработать продуманные учебные программы для школ с 11-летним обучением и обеспечить их качественной литературой.

Продолжать обучение в школе или поступить в профессиональный колледж — выбор должен быть за самим учащимся, заявил Президент Шавкат Мирзиёев. Важно, чтобы человек вырос воспитанным, уважающим родителей, патриотом своей Родины, подчеркнул он.

Глава государства ознакомился с проектом по переходу на 11-летнее школьное образование в Юнусабадском профессиональном колледже компьютерных технологий в махалле «Исламабад», сообщило УзА.

«Наш народ воспитал великих мыслителей, внесших колоссальный вклад в развитие мировой цивилизации. Мы должны воспитать молодежь достойной наших великих предков, образованными и просвещенными личностями», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, особое значение в этом имеет школьное образование. В школе личность подростка формируется в благоприятной среде, учащиеся находятся под контролем учителей и родителей. В колледжах и лицеях — иная обстановка. Поэтому в стране вновь организуется 11-летнее школьное образование. При этом учтены мнения и предложения родителей и широкой общественности, передает УзА со ссылкой на слова Президента.

На состоявшейся презентации руководитель страны отметил необходимость разработки всесторонне продуманных учебных программ для школ с 11-летним образованием, а также обеспечения их качественной литературой.

Раз в неделю учащиеся смогут изучать различные профессии в учебно-производственных комплексах, организуемых при школах или в колледжах.

В махалле «Исламабад», где проживают около 3200 человек, нет школы. Представители махалли и родители высказались за преобразование колледжа в школу с 11-летним обучением. Президент поручил ответственным лицам рассмотреть это предложение.

Напомним, Шавкат Мирзиёев выступил с предложением восстановить 11-летнее образование в экспериментальном порядке в столичной школе №78. Затем во всех школах Узбекистана были проведены опросы учащихся и их родителей, после чего было принято решение вернуть «11-летку» во всех школах, где наберется достаточное количество желающих.