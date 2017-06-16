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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Архивное фото.

11-летнее образование восстановят экспериментально в столичной школе

В школе №78 Учтепинского района по предложению Президента в качестве эксперимента восстановят 11-летнее образование.

Сегодня, 14:07   Общество  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время знакомства с Учтепинским районом Ташкента в пятницу посетил общеобразовательную школу №78, сообщило УзА.

Глава государства отметил необходимость укрепления взаимосвязи между школой и колледжами, в частности, восстановления в этой школе в экспериментальном порядке 11-летнего образования и создания при ней учебно-профессионального предприятия.

«В старших классах дети формируются как личности, сплачиваются в команде, — сказал Президент. — Именно в этот период их нельзя отлучать от адаптированной, привычной для них среды. Это может негативно повлиять на психологию молодежи, ее посещаемость занятий, в конечном итоге — на уровень образования и воспитания. Поэтому необходимо обеспечить непрерывность образовательного процесса, совершенствовать учебные программы».

В Учтепинском районе Шавкат Мирзиёев также ознакомился с проектом планируемого к строительству парка культуры и отдыха.

В парке на площади почти 6 га предусмотрена установка современных, безопасных, энергосберегающих аттракционов, игровых автоматов, строительство плавательного бассейна, фонтанов, специальной зоны для книголюбов, скейт-арены, цветочных оранжерей, торговых пунктов, автостоянок и других сооружений инфраструктуры.

Президент сказал о необходимости возведения на прилегающей территории гипермаркета, в котором должны быть современный кинотеатр, библиотека и другие учреждения. Он подчеркнул важность использования при строительстве опыта таких государств, как Южная Корея, Япония и другие.

Текст: «Газета.uz»      4 663
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