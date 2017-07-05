Выпускникам школ предоставлено право самим решить, где продолжать учебу

Выпускники 9-х классов школ Узбекистана по своему желанию или по желанию родителей могут продолжить обучение в своих школах или в учреждениях среднего специального образования — колледжах и лицеях. Об этом в среду сообщило на своем сайте Министерство народного образования (МНО).

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе МНО, такое решение принято после проведенного в школах по всей стране опроса. Он последовал за предложением Президента Шавката Мирзиёева восстановить 11-летнее образование в экспериментальном порядке в столичной школе №78.

«Правительство предоставляет каждому выпускнику и его родителям право выбора и создает для этого условия», — отметили в пресс-службе.

Таким образом, теоретически 10-й класс может появиться во всех школах. Однако если желающих остаться в школе до 11 класса будет недостаточно, вопрос будет рассматриваться в рабочем порядке. При этом могут учитываться и другие факторы, такие как наличие учителей, классов и т. д.

Подробный механизм будет прописан в постановлении Президента, выход которого ожидается на днях.

До этого среднее образование в Узбекистане включало в себя девятилетнее обучение в школах и трехлетнее обучение в профессиональных колледжах или академических лицеях.