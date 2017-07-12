FOM GROUP примет участие в семинаре для представителей фармацевтического бизнеса

Компания FOM GROUP при поддержке Главного управления по контролю качества препаратов и медицинской техники Министерства здравоохранения Республики Узбекистан примет участие в семинаре для представителей фармацевтического бизнеса, который пройдет 14 июля в Самарканде.
Встреча будет проводится с предпринимателями, ведущими фармацевтическую деятельность, в отношении исполнения законодательных актов и результатов исследования (мониторинга).
Также в рамках семинара ООО FOM GROUP представит свои предложения по решению вопросов:
Организаторы приглашают всех предпринимателей, а также заинтересованных лиц по урегулированию данных вопросов принять участие в семинаре.
Более подробную информацию о семинаре можно получить по телефону: (+99871) 150−55−57.
Адрес: Самарканд, ул. Абдурахмана Джами, Молодежный центр.
Сайт: fomgroup.uz
Страница Facebook: fb.com/fomgroup.uz
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