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FOM GROUP примет участие в семинаре для представителей фармацевтического бизнеса

14 июля FOM GROUP при поддержке Фармкомитета и Минздрава станет участником семинара для представителей фармацевтического рынка.

Сегодня, 14:11   Общество     на правах рекламы

Компания FOM GROUP при поддержке Главного управления по контролю качества препаратов и медицинской техники Министерства здравоохранения Республики Узбекистан примет участие в семинаре для представителей фармацевтического бизнеса, который пройдет 14 июля в Самарканде.

Встреча будет проводится с предпринимателями, ведущими фармацевтическую деятельность, в отношении исполнения законодательных актов и результатов исследования (мониторинга).

Также в рамках семинара ООО FOM GROUP представит свои предложения по решению вопросов:

  • своевременной выдачи товарного чека покупателям;
  • контроля наценки на фармацевтические продукты;
  • контроля обязательного ассортимента согласно списку обязательных препаратов.

Организаторы приглашают всех предпринимателей, а также заинтересованных лиц по урегулированию данных вопросов принять участие в семинаре.

Более подробную информацию о семинаре можно получить по телефону: (+99871) 150−55−57.

Адрес: Самарканд, ул. Абдурахмана Джами, Молодежный центр.
Сайт: fomgroup.uz
Страница Facebook: fb.com/fomgroup.uz

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