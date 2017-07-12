Генеральный директор Европейской комиссии посетит Узбекистан

12 июля в Узбекистан прибывает делегация представителей Европейского союза во главе с генеральным директором по международному развитию и сотрудничеству Европейской комиссии Стефано Мансервиси, а также при участии специального представителя Евросоюза по Центральной Азии Петера Буриана. Об этом сообщили в пресс-офисе Делегации ЕС в Узбекистане.

Стефано Мансервиси проведет ряд встреч с представителями правительства Узбекистана для обсуждения приоритетных направлений сотрудничества, включая сельское хозяйство, экономическое развитие, частный бизнес и предпринимательство, управление водными ресурсами, энергетика и управление границами.

Делегация также проведет ряд встреч с дипломатическими представительствами стран-членов ЕС в Узбекистане, а также агентствами в сфере развития, такими как Азиатский банк развития, JICA, KOICA, Программа развития ООН, Фонд ЮНИСЕФ, Всемирный банк для обсуждения ключевых вопросов развития и возможностей укрепления сотрудничества.