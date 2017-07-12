Работу службы безопасности движения пересмотрят

Постановлением Президента Узбекистана от 11 июля определен ряд новых задач Министерства внутренних дел и его территориальных подразделений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Документом предусмотрено установление качественно нового порядка организации работы республиканского, средних и низовых подразделений безопасности дорожного движения, предусматривающего четкое определение и разграничение их основных задач и функций, персональной ответственности руководителей и сотрудников за выполнение возложенных задач на вверенном участке работы.

Должна быть усовершенствована система профилактики нарушений правил дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и загруженности дорог на основе систематического комплексного анализа и устранения причин и условий, способствующих совершению происшествий и образованию пробок на дорогах, особенно в Ташкенте.

Намечено расширение систем автоматизированного регулирования дорожного движения, видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения, а также других технических средств, прежде всего в областных центрах, обеспечивающих высокую эффективность контроля, своевременного выявления и пресечения правонарушений.

Планируется обеспечить неукоснительное соблюдение требований по содержанию дорог и оборудованию их дорожными знаками, информационными указателями и другими техническими средствами регулирования дорожного движения.

Предусмотрено развитие «эффективной системы разъяснительной работы среди граждан», направленной на повышение культуры соблюдения правил дорожного движения его участниками, в том числе путем расширения и совершенствования форм и методов агитационно-пропагандистской работы среди населения.

Еще одно направление — обеспечение неукоснительного соблюдения прав участников дорожного движения, уважения их чести и достоинства, строгого следования правилам культуры общения и этического поведения в ходе несения службы.

Будет усилен контроль за надлежащим выполнением сотрудниками дорожно-патрульной службы служебных обязанностей, исключающий проявления коррупции и злоупотребления полномочиями, а также внедрен действенный механизм подбора кадров, их профессиональной подготовки и переподготовки.

Наконец, планируется широкое применение современных информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих упрощенные процедуры оказания государственных услуг и обеспечивающих прозрачность рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Одобрено создание государственного унитарного предприятия «Uzavtoyo‘lbelgi» («Узавтодорзнак», учредитель — Госкомитет по автомобильным дорогам), основной задачей которого является производство дорожных знаков, информационных указателей и других технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями нормативных документов по стандартизации.

Запланированы инвентаризация и поэтапная замена дорожных знаков на современные с высокоинтенсивным (световозвращающим) покрытием, а также приобретение специальной техники и оборудования для нанесения устойчивой дорожной разметки с длительным сроком эксплуатации.

В трехмесячный срок будут утверждены обновленные нормативные документы по стандартизации в области дорожного движения, предусмотрев производство дорожных знаков с металлическим корпусом и высокоинтенсивным покрытием для автодорог международного и государственного значения в размере 900 мм и других дорог — 700 мм, а также их крепление на конструкциях, позволяющее создать условия для явной видимости с учетом отдаленности от проезжей части и особенностей близко расположенных объектов.

В стране будет создана единая централизованная информационно-компьютерная система управления безопасностью дорожного движения путем расширения компьютеризированной системы в Ташкенте, а также ее внедрения в Нукусе и областных центрах.

Предусмотрены оптимизация стационарных постов дорожно-патрульной службы и их поэтапная реконструкция, модернизация и материально-техническое оснащение для обеспечения эффективного контроля за автомобильным движением, своевременного выявления и пресечения правонарушений.

Для бесперебойного обновления автомобильной техники и специального оборудования дорожно-патрульной службы ежегодно будет приобретаться 55 автотранспортных средств, 600 жезлов, 500 радиостанций и других средств.

В качестве эксперимента в Ташкенте, Самаркандской и Хорезмской областях будут образованы группы дорожно-патрульной службы на мотоциклах. На них будет возложено выполнение задач по обеспечению безопасности дорожного движения в труднодоступных проезжих частях дорог и улиц, местах массового скопления людей, а также при сопровождении зарубежных и иных делегаций.

С 2018—2019 учебного года в образовательный процесс Академии Министерства внутренних дел будет внедрена подготовка кадров с высшим образованием по специальности «Деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения».

Автотранспортные средства дорожно-патрульной службы планируется поэтапно оснастить оборудованием аудио- и видеофиксации, при этом сотрудники ДПС будут обеспечены мобильными видеокамерами.

С 1 января 2018 года должна быть внедрена электронная система, обеспечивающая упрощение процедур оформления и рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере дорожного движения, учета соответствующих нотариальных действий, контроля за прохождением технического осмотра автотранспортных средств, а также оказания государственных услуг подразделениями безопасности дорожного движения.

Дополнительно запланировано усовершенствовать систему подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств, в том числе за счет повышения эффективности учебного процесса и внедрения современных методов обучения.