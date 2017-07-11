Опрос: Работу госорганов Узбекистана позитивно оценивают 48,8% граждан

С 9 по 19 июня Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» провел опрос граждан об эффективности работы органов государственного управления. Специалисты центра опросили 1100 человек со всего Узбекистана в рамках ежеквартального мониторинга.

Как показало исследование, оценка населением работы госорганов имеет тенденцию к улучшению. Если в первом квартале года позитивно высказались 47,1% респондентов, то во втором квартале — 48,8%.

Удовлетворенность решением социально-экономических вопросов госорганами оказалась выше в Хорезмской, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Андижанской областях и Каракалпакстане (более 50% опрошенных). В Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Ташкентской и Навоийской областях положительно оценили работу госструктур менее 38% участников исследования.

Почти половина респондентов — 49,2% — считают, что «информация о деятельно­сти органов исполнительной власти на местах открыта и доступна». Этот показатель за три последних месяца вырос на 9,5%. В то же время, по мнению каждого третьего участника опроса, «информация открыта не вся и доступна не всем гражданам».

В ходе исследования были определены основные группы проблем, с которыми граждане обращаются в государственные инстанции:

экономические — уровень оплаты труда, цены и тарифы на коммунальные услуги, товары широкого потребления, трудоустройство;

социальные — обеспечение жильем, деятельность учреждений здравоохранения и образования, семейные конфликты;

социальной инфраструктуры — коммунальные услуги, экология, транспорт;

вопросы законности и правопорядка — права человека, коррупция.

85,8% опрошенных отмечают позитивные изменения в сфере предпринимательства, указывая на то, что в их области, городе или районе созданы благоприятные условия для открытия и развития собственного бизнеса.

Каждый второй опрошенный ответил, что «обеспечение холодной водой стабильно». 46,6% респондентов отмечают, что мусор в местах их проживания вывозят регулярно и без перебоев. 41,5% заявили об отсутствии проблем с поставкой природного газа. Каждый третий удовлетворен снабжением горячей водой или электроэнергией.

В то же время почти 70% респондентов отметили, что не имеют доступа к централизованному отоплению, каждый третий — к линиям горячей воды и газа, 28,6% не подключены к питьевому водоснабжению, 27,8% жалуются на то, что не вывозится мусор.

87,3% респондентов при опросе ответили, что довольны уровнем обеспечения личной безопасности, защиты здоровья, чести, достоинства, прав и свобод. 86,6% респондентов высоко оценивают обеспечение порядка и законности в общественных местах. 76,7% удовлетворены деятельностью правоохранительных органов по борьбе и профилактике преступлений.

На рынках представлен необходимый ассортимент сельхозпродукции и товаров широкого спроса — так считают 83,1% участников исследования. Вместе с тем каждый третий отмечает, что в его области, районе или городе «создается недостаточно рабочих мест, непросто найти стабильную работу с достойной оплатой труда».