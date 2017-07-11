Artel Mobile представляет новый флагман P5

Artel Mobile представляет новый смартфон, который объединил в себе необыкновенно элегантный дизайн и современные технологии.

Дизайн

Artel Mobile предлагает новый взгляд на то, каким должен быть смартфон. Данную модель флагмана выпустили, опираясь на последние тенденции дизайна. Концепция стекла и металла, как никогда актуальная в современном мире технологий, вдохновила производителя на создание элегантного и утонченного дизайна для телефона Artel P5. Смартфон представлен в двух цветах, которые безусловно придутся по вкусу представителям разных поколений и профессий.

Камера

На сегодняшний день одним из основных критериев по выбору мобильных телефонов является его способность делать качественные фотографии. Основываясь на этом, при разработке модели P5 особое внимание было уделено камере. Основная камера смартфона снимает с разрешением 13 Мп, что дает возможность делать качественные снимки даже в условиях плохой освещенности. А фронтальная камера на 8 Мп с умным автофокусом и моментальной вспышкой во время съемки предназначена именно для любителей делать селфи. Еще одним преимуществом камеры Artel P5 является функция Beauty Face, которая сделает селфи еще более привлекательными.

Начинка

Параметры телефона также не оставят равнодушными покупателей. Представленный флагман P5 построен на базе 8-ядерного процессора Qualcomm 430 и поддерживает Android 7.1 с возможностью обновления. Это обеспечит повышенную скорость и эффективность работы. Емкость батареи смартфона составляет 3000 мАч, что позволит весь день активно пользоваться телефоном, не думая о подзарядке. Для представителей бизнеса и деловых людей Artel Mobile предусмотрел возможность использования двух SIM-карт. Таким образом можно разграничить личную и профессиональную жизнь, при этом все время оставаясь на связи.

Экран

Особое внимание нужно обратить на 5-дюймовый сенсорный экран с FullHD-разрешением. Дисплей данной модели полностью передает всю цветовую гамму изображения. Также при производстве P5 используется IPS-матрица, которая позволила расширить угол обзора почти до 180 градусов и создать дисплей с высокой плотностью пикселей.

Защита

Производитель также предусмотрел защиту личных данных. Специальный сенсор распознает отпечаток пальца, позволяя тем самым всегда быть уверенным в безопасности данных на телефоне. Отпечатки снимаются сразу с пяти пальцев, которые в свою очередь при разблокировке отвечают за быстрый доступ к пяти разным функциям телефона.

На новый смартфон предоставляется год бесплатной полной гарантии, которая включает в себя работу специалиста, ремонт, а также замену комплектующих. Производитель Artel Mobile способен обеспечить большую часть населения Узбекистана качественными современными телефонами по доступным ценам. Благодаря этому теперь большинство потребителей могут пользоваться многими достижениями современных технологий, что в свою очередь повышает уровень жизни населения.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+99871) 150−99−88.

Сайт: artelmobile.uz

Facebook: fb.com/artelmobile.official

На правах рекламы. Товары сертифицированы.