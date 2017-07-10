Президент ознакомился со строительством метро в Сергели

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства метро в Сергелийском районе столицы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 июля ознакомился с ходом строительства метро в Сергелийском районе Ташкента, сообщило УзА.

Сергелийская ветка метрополитена, которая станет продолжением Чиланзарской линии, прокладывается над землей, по эстакадам. На новой линии протяженностью 7,1 км будут действовать шесть станций. Она пройдет через махаллю Чоштепа с конечной станцией на улице Магриб массива Спутник.

На реализацию проекта, рассчитанного на 2017−2020 годы, намечено направить 170,1 млн долларов. Линия будет способно обслуживать свыше 14 миллионов пассажиров в год.

Глава государства указал на необходимость озеленения улицы, которая пройдет вдоль линии надземного метро, несколькими рядами деревьев и цветов.

Президенту также была представлена информация о ходе строительных работ на Юнусабадской ветке метрополитена. В настоящее время осуществляется заливка фундамента станции «Туркистон» этой ветки, строительство которой намечено полностью завершить в 2019 году.

Были продемонстрированы дизайн новых станций метро, строительные материалы, которые будут использоваться при их отделке, а также эскизы внутреннего оформления.

До этого Президент ознакомился со строительством новых многоэтажных жилых домов в Сергелийском районе и проектом строительства путепровода на месте пересечения улицы Кипчок с железной дорогой.

Длина путепровода составит 1011 м, ширина — 28 м. Расширенная улица Кипчок свяжет Ташкентскую кольцевую дорогу с новой объездной дорогой.