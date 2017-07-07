Президент недоволен пассивностью в развитии частной медицины

Шавкат Мирзиёев провел третье за полгода видеоселекторное совещание по вопросам здравоохранения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 июля провел третье за полгода видеоселекторное совещание, посвященное вопросам совершенствования системы здравоохранения, сообщило УзА.

На совещании было указано на неудовлетворительный уровень работы патронажной службы. Кабинету Министров поручено подготовить положение, конкретно определяющее суть и основные задачи деятельности патронажной службы.

«Мы должны создать такую систему, в которой не чиновники сферы, а сам народ будет объективно оценивать деятельность медицинских учреждений, в том числе патронажной службы», — сказал глава государства.

Обсуждена проблема нехватки медицинских кадров в регионах. Поручено разработать отдельную программу по созданию условий для медицинских работников, в частности, обеспечению их доступным жильем на основе льготных ипотечных кредитов и выделении потребительских кредитов.

Президент подверг критике пассивность в развитии сферы частного сектора в системе здравоохранения, особенно в Сырдарьинской, Джизакской, Навоийской, Кашкадарьинской областях и Каракалпакстане.

Местные хокимияты уделяют недостаточно внимания вопросам привлечения инвестиций в частную медицину, поддержке предпринимателей, желающих организовать частное медицинское учреждение, отмечалось на совещании.

По поручению Президента при «Асакабанке» создается Фонд развития негосударственных медицинских учреждений, которому из дополнительных финансовых источников выделено 14 млн долларов США.

Глава государства также поручил принять меры по привлечению высококвалифицированных врачей из-за рубежа и эффективному использованию их знаний и потенциала.

На основе данных постоянного мониторинга указано на сохраняющиеся серьезные проблемы в вопросах лекарственного обеспечения и ценообразования. Поручено разработать механизмы по производству лекарств с фиксированными ценами, обеспечению постоянного наличия таких лекарств в аптеках и выдачи их по рецепту.