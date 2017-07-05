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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Узбекистан готов принять Human Rights Watch и другие организации — глава МИДа

Узбекистан готов к сотрудничеству с правозащитной организацией Human Rights Watch, заявил глава МИД страны.

Сегодня, 16:14   Политика  

Узбекистан открыт к сотрудничеству с Human Rights Watch, заявил в ходе диалога с соотечественниками 5 июля министр иностранных дел страны Абдулазиз Камилов. Диалог транслировался с прямом эфире по национальному телеканалу «Узбекистан».

Отвечая на вопрос о «некоторой паузе» в сотрудничестве с международной правозащитной организацией и возможности его возобновления, министр отметил: «Да, они вполне могут вернуться».

«Недавно мы получили письмо от Кеннета Росса, это исполнительный директор Human Rights Watch, в котором он просит разрешить небольшой группе во главе с г-ном [Стивом] Свердловым (исследователь HRW по Центральной Азии — ред.) прибыть в Узбекистан. Мы готовы принять эту команду», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

При этом Абдулазиз Камилов подчеркнул, что сотрудничество должно основываться на принципах взаимоуважения и «недопущения какого бы то ни было вмешательства во внутренние дела». Кроме того, «необходимо уважать наши традиции, наши обычаи и понимать специфику».

«Мы имеем свое понимание демократического развития Узбекистана. Очень многое в этом плане делается уважаемым Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым, нашим Президентом, с первого дня прихода после выборов в руководство страны», — отметил министр.

«Здесь нет никаких запретных тем», — заверил он, предложив «не исключать из повестки дня никакие вопросы, обсуждать их спокойно». «Мы можем иметь разные точки зрения, разные взгляды, разные подходы к тем или иным вопросам, проблемам. Но это не должно означать, что мы исключаем полностью нашу совместную деятельность в том пространстве, где мы имеем общие интересы».

«Наши двери открыты, и мы готовы принять не только Human Rights Watch, но и другие организации», — заверил Абдулазиз Камилов. В завершение он напомнил об «очень успешном визите» Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, по итогам которого были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества.

Текст: «Газета.uz»      1 625

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