UZDIGITAL TV увеличивает зону покрытия телевидения высокого качества

Крупнейший провайдер цифрового телевидения UZDIGITAL TV рад сообщить об открытии нового офиса продаж и абонентского обслуживания в Ферганской и Андижанской областях.

В рамках осуществления Государственной программы по техническому и технологическому переходу на цифровое телевещание в Узбекистане компания ООО UZDIGITAL TV приступила к поэтапному охвату всех регионов республики. Политика компании строится таким образом, чтобы обеспечивать максимум удобства каждому клиенту.

Первый офис продаж и абонентского обслуживания в Ферганской долине был открыт в Фергане. Он успешно функционирует уже более трех месяцев и предоставляет максимально комфортабельные условия для подключения абонентов.

Открытие нового офиса продаж и абонентского обслуживания в Андижане, расположенного по адресу ул. Бобур шох, 22, является важным шагом в реализации долгосрочной стратегии развития компании. Принципы работы остаются неизменными: как и прежде, в своей работе UZDIGITAL TV основывается на индивидуальном подходе к запросам каждого клиента и надеется, что это станет залогом долгосрочного партнерства. На очереди грандиозное открытие подобных офисов продаж в Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Бухарской и Хорезмской областях, а также в Республике Каракалпакстан.

Кроме того, с 20 июля запланировано открытие еще одного нового офиса в Наманганской области, что предоставит возможность покрытия эфирным цифровым телевидением всего региона Ферганской долины. На данный момент в открытом доступе ведется вещание цифрового телевидения в Самаркандской и Наманганской области.

Обратившись в любой из офисов продаж и абонентского обслуживания UZDIGITAL TV, абоненты могут получить полноценную консультацию сотрудников компании, оформить договор на подключение услуг и осуществить покупку оборудования. Неоспоримым преимуществом посещения офиса является возможность наглядно удостовериться в высоком качестве цифрового телевещания, а также подключить пакет цифровых телеканалов в стандарте DVB-T2, который позволяет достичь высокую скорость при передаче данных и повышает качество цифрового телевещания.

Особое внимание к каждому клиенту — главное кредо компании UZDIGITAL TV.

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