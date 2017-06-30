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Делегаты Kamolot Qurultoyi посетили завод производителя Artel

Представители Artel провели для сообщества Kamolot Qurultoyi ознакомительную экскурсию по заводу бытовой техники.

Сегодня, 18:00   Технологии     на правах рекламы

29 июля делегация Kamolot Qurultoyi из более 75 человек посетила заводы Artel с целью ознакомления с производственными процессами отечественного производителя.

Kamolot Qurultoyi — это сообщество представителей со всех регионов Узбекистана, которое было организованно молодежным движением Kamolot с целью создания новых перспектив и возможностей развития молодежи.

В рамках визита делегатам Kamolot Qurultoyi был наглядно продемонстрирован рабочий процесс на заводах Artel. Представители компании Artel провели ознакомительную экскурсию по заводам производства холодильников и стиральных машин. Делегаты могли своими глазами увидеть производство бытовой техники отечественного производителя.

Более того, делегаты Kamolot Qurultoyi ознакомились с работой сервис-центра, Call-центра, а также центра логистики, с которого производится отгрузка товаров Artel в регионы и на экспорт.

По окончанию экскурсии всем гостям были вручены подарки в память о таком увлекательном дне.

В свою очередь, со стороны делегации Kamolot Qurultoyi производителю Artel был вручен благодарственный сертификат, а также сборник книг для общеобразовательного развития.

Следует отметить, что все делегаты остались довольными от приобретенной познавательной информации, а также впечатлены масштабами производства на заводе Artel в Узбекистане.

На правах рекламы.

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