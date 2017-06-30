Делегаты Kamolot Qurultoyi посетили завод производителя Artel

Представители Artel провели для сообщества Kamolot Qurultoyi ознакомительную экскурсию по заводу бытовой техники.

29 июля делегация Kamolot Qurultoyi из более 75 человек посетила заводы Artel с целью ознакомления с производственными процессами отечественного производителя.

Kamolot Qurultoyi — это сообщество представителей со всех регионов Узбекистана, которое было организованно молодежным движением Kamolot с целью создания новых перспектив и возможностей развития молодежи.

В рамках визита делегатам Kamolot Qurultoyi был наглядно продемонстрирован рабочий процесс на заводах Artel. Представители компании Artel провели ознакомительную экскурсию по заводам производства холодильников и стиральных машин. Делегаты могли своими глазами увидеть производство бытовой техники отечественного производителя.

Более того, делегаты Kamolot Qurultoyi ознакомились с работой сервис-центра, Call-центра, а также центра логистики, с которого производится отгрузка товаров Artel в регионы и на экспорт.

По окончанию экскурсии всем гостям были вручены подарки в память о таком увлекательном дне.

В свою очередь, со стороны делегации Kamolot Qurultoyi производителю Artel был вручен благодарственный сертификат, а также сборник книг для общеобразовательного развития.

Следует отметить, что все делегаты остались довольными от приобретенной познавательной информации, а также впечатлены масштабами производства на заводе Artel в Узбекистане.

На правах рекламы.