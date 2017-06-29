Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили по телефону реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встреч в Туркменистане.

29 июня состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Туркменистана с юбилеем — 60-летием со дня рождения. «В Узбекистане Президента Туркменистана знают как выдающегося государственного и политического деятеля мирового уровня, талантливого руководителя с богатым практическим жизненным опытом, всецело посвятившего себя беззаветному служению во имя процветания и благополучия своей страны», — отмечается в сообщении.

Руководители двух стран обсудили практические аспекты реализации достигнутых договоренностей и принятых решений в ходе встреч в марте и мае в Туркменистане. Они с удовлетворением отметили интенсификацию контактов на всех уровнях, а также активно реализуемые совместные проекты в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Главы государств подчеркнули, что накопленный опыт тесного и плодотворного взаимодействия, позволивший достичь высокого уровня стратегического партнерства, является прочной основой для реализации имеющегося огромного потенциала двустороннего сотрудничества.