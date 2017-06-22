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Челестино Мильоре.

Фото: Анвар Ильясов / МИД

Нового посла Ватикана приняли в МИДе

Глава МИДа Абдулазиз Камилов принял нового посла Ватикана (с резиденцией в Москве) Челестино Мильоре.

Сегодня, 12:26   Политика  

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в четверг принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Ватикана с резиденцией в Москве Челестино Мильоре, сообщила пресс-служа МИДа.

Министр принял верительные грамоты и поздравил посла с началом дипломатической миссии в Узбекистане.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках межрелигиозного диалога.

Текст: «Газета.uz»      662
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