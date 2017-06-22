Нового посла Ватикана приняли в МИДе

Челестино Мильоре.
Фото: Анвар Ильясов / МИД
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в четверг принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Ватикана с резиденцией в Москве Челестино Мильоре, сообщила пресс-служа МИДа.
Министр принял верительные грамоты и поздравил посла с началом дипломатической миссии в Узбекистане.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках межрелигиозного диалога.
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