Нового посла Ватикана приняли в МИДе

Глава МИДа Абдулазиз Камилов принял нового посла Ватикана (с резиденцией в Москве) Челестино Мильоре.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в четверг принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Ватикана с резиденцией в Москве Челестино Мильоре, сообщила пресс-служа МИДа.

Министр принял верительные грамоты и поздравил посла с началом дипломатической миссии в Узбекистане.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках межрелигиозного диалога.