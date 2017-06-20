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Отабек Исраилов.

Фото: toshvil.uz

Назначены хокимы Бекабада и Бекабадского района

Отабек Исраилов стал хокимом Бекабадского района, Зафар Файзуллаев — города Бекабада.

Сегодня, 14:43   Политика  

Хокимом Бекабадского района Ташкентской области назначен Отабек Исраилов. Об этом «Газете.uz» сообщили в администрации области.

Он занял место Туробжона Джураева, который ранее был утвержден и. о. хокима Самаркандской области.

Отабек Исраилов с 2016 года работал заместителем хокима Ташкентской области по вопросам сельского и водного хозяйства.

Хокимом города Бекабада стал Зафар Файзуллаев, в 2014—2017 годах руководивший фермерским хозяйством «Тойтепа Зафар мевалари» в Уртачирчикском районе, а ранее — в 2001—2011 годах — бывший хокимом Янгиюльского района.

Текст: «Газета.uz»      1 975
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