Президент Узбекистана выразил соболезнования Португалии

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Португалии в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров в этой стране.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Португалии Марсело Ребело де Соузе в связи с охватившими центральную часть страны лесными пожарами, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и разрушения.

«Прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему португальскому народу, а также родным и близким погибших и пострадавшим», — говорится в послании главы государства.

В результате природных пожаров в центральном регионе Португалии, по данным местных властей, 61 человек погиб и более 60 пострадали. Больше всего пострадал населенный пункт Педроган-Гранди в 200 км от Лиссабона.