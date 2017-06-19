Президент Узбекистана выразил соболезнования Португалии

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Португалии Марсело Ребело де Соузе в связи с охватившими центральную часть страны лесными пожарами, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и разрушения.
«Прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему португальскому народу, а также родным и близким погибших и пострадавшим», — говорится в послании главы государства.
В результате природных пожаров в центральном регионе Португалии, по данным местных властей, 61 человек погиб и более 60 пострадали. Больше всего пострадал населенный пункт Педроган-Гранди в 200 км от Лиссабона.
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