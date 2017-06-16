Кондиционер от LG с неординарным дизайном гармонирует с любым интерьером, обеспечивает комфорт и экономит до 60% электроэнергии.

Победитель мировой премии iF Design Award — неординарный кондиционер ARTCOOL Stylist от компании LG Electronics становится новым решением в категории домашних кондиционеров.

Именно благодаря дизайну ARTCOOL Stylist кондиционер легко гармонирует с любым интерьером. Передняя панель выполнена из высококачественного пластика, а уникальный узор в круге вызывает оптическую иллюзию — кажется, что поверхность выполнена из ткани. Внутренний блок имеет светодиодную подсветку корпуса. Пользователь может настроить освещение по своему настроению или же подобрать цвет, подходящий под интерьер помещения.

Внутренний блок кондиционера ARTCOOL Stylist обладает оригинальной квадратной формой 645×645 мм. Его глубина — всего лишь 121 мм, благодаря чему кондиционер почти не выступает от линии стены. Он на 25 мм тоньше своего предшественника ARTCOOL Gallery, что, безусловно, делает его еще более изящным. Новый ARTCOOL Stylist — это инверторная сплит-система, работающая в режимах охлаждения (до 48 °C) и нагрева (до -15 °C) и позволяющая экономить до 60% потребляемой электроэнергии, благодаря использованию инверторного компрессора LG с технологией Inverter V.

Трехполосная функция Soft Airflow распределяет воздух равномерно в трех направлениях, обеспечивая наибольший комфорт и равномерный естественный обдув. LG ARTCOOL Stylist работает невероятно тихо — уровень шума составляет всего 19 дБ, потребляя при этом меньше энергии, чем обычные не инверторные кондиционеры. А благодаря передовой запатентованной инверторной технологии компании LG эта премиум модель обеспечивает бесшумную эффективную работу и экономит электроэнергию.

Для еще большего удобства, ARTCOOL Stylist оснащен инновационной системой дистанционного управления с 3,4-дюймовым сенсорным дисплеем с гладким, обтекаемым дизайном. Инновационная разработка позволяет быстро и легко настроить параметры, в том числе цвет и яркость светодиодного освещения. Дисплей на пульте дистанционного управления также показывает полезную информацию, такую как режим работы, температуру и время.

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