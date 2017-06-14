LG представляет новый холодильник P Veyron

По статистике, более 80% молодых пар начинают совместную жизнь с покупки холодильника. А между тем, психологи считают, что холодильник является центром притяжения: при его виде у человека усиливается кровообращение, увеличиваются зрачки и улучшается мышление. И, конечно же, повышается аппетит.

Компания LG представляет новинку на рынке Узбекистана — холодильник серии P Veyron. В чем же его уникальность и преимущества?

Покупка холодильника — это всегда инвестиции в будущее, в здоровье всех членов семьи. И если раньше такое устройство покупалось лишь для выполнения им прямой функции — охлаждения продуктов, то на сегодняшний день оно стало еще и предметом декора, вещью, которую смело можно ставить на видное место.

Новый холодильник LG серии P Veyron формата Side-by-Side с передовой технологией Door-in-Door™ (дверь в двери) и объемом 601 л предоставит бесконечное удобство пользования, уверенность в сохранности продуктов и определенно украсит интерьер, благодаря новому премиальному дизайну с диспенсером и скрытой ручке квадратной формы.

Благодаря технологии Inverter Linear Compressor холодильник P Veyron имеет высший класс энергоэфективности A+++, что выше многих других моделей на 10%. Линейный инверторный компрессор экономит больше энергии, чем обычный, за счет изменения механического строения свыше 32%. Уменьшение деталей в моторе гарантирует бесшумную работу. Сертификат от компании VDE подтверждает, что линейный компрессор LG сможет проработать до 20 лет и снизить уровень шума до 25%. Это значит, что не нужно беспокоиться о его надежности. По результатам тестов, скорость его износа в сравнении с обычным компрессором составляет на 64% меньше. Кроме того, компания LG предоставляет на линейный компрессор 10 лет гарантии.

Запатентованная технология LG Door-in-Door™ не только предоставляет пользователям быстрый доступ к часто используемым продуктам питания, но и уменьшает потери холодного воздуха до 46,5%, согласно данным тестирования Interteck. Благодаря новой уникальной тонкой рамной конструкции и особой технологии изоляции в LG P Veyron максимально увеличено внутреннее пространство, а внешнее сведено к минимуму.

Дверь в двери стала больше дверной коробки в длину и ширину, увеличив размер этого дополнительного отсека на 9% и на 6,2 л пространства больше, чем в предыдущих моделях. Увеличенное пространство включает в себя также дополнительный отдел специального хранения. Отличительной особенностью новинки стало и то, что в Door-in-Door™ на внешней двери предусмотрено три корзины для хранения соусов и напитков.

Еще одним преимуществом LG P Veyron стала система без подключения к воде, которая позволяет установить холодильник в любом месте в доме. Бак с большой емкостью был перенесен в отделение холодильника, что делает его более легким для пополнения и предоставляет больше места для хранения в дверных корзинах. Таким образом, можно пить более прохладную воду в любое время. Новый резервуар для воды разработан, чтобы легко наливать воду сразу.

Кроме того, холодильник LG может давать не только воду, но и кубики льда с объемом бака для воды в 4 л. Для максимизации внутреннего пространства ледогенератор размещен в двери, а не внутри на полке. Таким образом, можно использовать морозильную комнату полностью.

Чистоту в холодильнике и гигиеническую фильтрацию обеспечивает функция Hygiene Fresh+, которая разработана для уничтожения бактерий, а также устраняет неприятные запахи.

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