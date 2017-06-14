Департаменты транспорта хокимиятов Ташкента и области ликвидируют

Департаменты по лицензированию и координации движения всех видов пассажирского транспорта хокимиятов Ташкента и Ташкентской области предлагается ликвидировать. Об этом говорится в представленном на обсуждение проекте постановления Президента о совершенствовании системы государственного управления и регулирования в сфере автомобильного транспорта.

В документе говорится, что излишние дублирующие процедуры, ограничения и препятствия предпринимателям, работающим в сфере автомобильного транспорта, сдерживают развитие рынка. Отмечаются также проблемы в системе лицензирования автомобильных перевозок пассажиров, разобщенной между Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта и двумя указанными департаментами.

«В городе Ташкенте допущен определенный „перекос“ в системе управления, когда городской Департамент по лицензированию и координации движения всех видов пассажирского транспорта, предназначенный для управления и регулирования деятельности перевозчиков, фактически подотчетен заместителю хокима города Ташкента, являющемуся одновременно руководителем одного из перевозчиков (АО „Тошшахартрансхизмат“), управляемому департаментом», — отмечается в проекте постановления.

Для устранения имеющихся проблем намечено слияние департаментов хокимиятов Ташкента и столичной области соответственно с Ташкентским и Ташкентским областным управлениями Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта.

Специально уполномоченные органы управления городским пассажирским транспортом в городах страны будут также подотчетны агентству.

Действующие лицензии и лицензионные карточки, выданные департаментами Ташкента и области, планируется переоформить бесплатно.