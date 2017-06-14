РУ O`Z ЎЗ
14 июня, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Алексей Ибрагимов

Департаменты транспорта хокимиятов Ташкента и области ликвидируют

Дублирующие процедуры сдерживают развитие рынка пассажирского транспорта в столичном регионе, говорится в проекте постановления Президента.

Сегодня, 11:30   Экономика  

Департаменты по лицензированию и координации движения всех видов пассажирского транспорта хокимиятов Ташкента и Ташкентской области предлагается ликвидировать. Об этом говорится в представленном на обсуждение проекте постановления Президента о совершенствовании системы государственного управления и регулирования в сфере автомобильного транспорта.

В документе говорится, что излишние дублирующие процедуры, ограничения и препятствия предпринимателям, работающим в сфере автомобильного транспорта, сдерживают развитие рынка. Отмечаются также проблемы в системе лицензирования автомобильных перевозок пассажиров, разобщенной между Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта и двумя указанными департаментами.

«В городе Ташкенте допущен определенный „перекос“ в системе управления, когда городской Департамент по лицензированию и координации движения всех видов пассажирского транспорта, предназначенный для управления и регулирования деятельности перевозчиков, фактически подотчетен заместителю хокима города Ташкента, являющемуся одновременно руководителем одного из перевозчиков (АО „Тошшахартрансхизмат“), управляемому департаментом», — отмечается в проекте постановления.

Для устранения имеющихся проблем намечено слияние департаментов хокимиятов Ташкента и столичной области соответственно с Ташкентским и Ташкентским областным управлениями Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта.

Специально уполномоченные органы управления городским пассажирским транспортом в городах страны будут также подотчетны агентству.

Действующие лицензии и лицензионные карточки, выданные департаментами Ташкента и области, планируется переоформить бесплатно.

Текст: «Газета.uz»      2 452
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 11:52

Наказание за доведение до самоубийства ужесточено

Сегодня, 11:48

Футбол: Южная Корея и Сирия не воспользовались осечкой Узбекистана

Сегодня, 11:20

В «Узбекэнерго» сменилось руководство

Вчера, 20:55

Президент потребовал прекратить «бюрократический произвол» в судах

Вчера, 20:53

Экопарк Ташкента временно закрыт (до 19 июня)

Вчера, 19:50

Узбекистан завоевал 48 медалей чемпионата Азии по армрестлингу

Вчера, 18:55

Высшее медресе Мир Араб﻿ организовано в Бухаре

Вчера, 18:09

Экокапсула, электрокар, телефон с самозарядкой — Узбекистан на «ЭКСПО-2017»

Популярное

Хоким Ташкента подписал решение о строительстве многоэтажных парковок

Президент потребовал прекратить «бюрократический произвол» в судах

Цены на квартиры в столице в мае продолжили снижение

Президент Узбекистана выразил соболезнования России