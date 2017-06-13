Контент Milliy TV за рубежом будет продвигать Kartina.TV

С 8 июня портал Kartina.TV транслирует контент Milliy TV для пользователей за границей. Теперь для узбекистанцев, находящихся за рубежом, смотреть любимые передачи стало еще удобнее. Найти телеканал можно в разделе сервиса «Интернациональные каналы».

Благодаря сервису Kartina.TV трансляция эфира Milliy TV доступна на телевизоре, в компьютере, планшете, смартфоне и других устройствах.

Kartina.TV — международный сервис, предлагающий доступ к более 150 каналам СНГ. Свыше 5 миллионов человек из 100 стран мира подписаны на портал. Из них 24% проживают в США, 7% — в Великобритании, 52% — в Германии, 8% — в Израиле и 9% — в других странах.

Сервис поддерживает такие функции, как Time shift, позволяющую жителям разных временных зон смотреть передачи в удобное для себя время, и «Эко-режим» — просмотр каналов даже при медленном интернете, а также в сетях 3G и LTE.

Кроме того, у Kartina.TV также есть функция «Архив», с помощью которой вышедшие в эфир передачи сохраняются на сервисе в течение 14 дней.

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