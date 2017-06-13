Количество вице-премьеров сокращено

В структуре правительства Узбекистана упразднена должность одного вице-премьера и преобразованы некоторые комплексы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением от 12 июня утвердил изменения в исполнительную структуру Кабинета Министров. Как отмечается в документе, изменения производятся «в соответствии с требованиями углубления экономических реформ и динамичного социально-экономического развития страны, а также обеспечения эффективной и результативной работы, укрепления исполнительской дисциплины и усиления персональной ответственности заместителей премьер-министра Республики Узбекистан и руководителей структурных подразделений аппарата правительства»:

Постановлением упразднены должность заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций, а также Сводный информационно-аналитический департамент по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций. Эту должность ранее занимал Рустам Азимов, а с 6 июня — Джамшид Кучкаров.

Создана должность заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам экономического развития, структурных преобразований, инвестиции, реформирования банковской и финансовой систем, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон.

Кроме того, упразднена должность заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, которая в последнее время была вакантной.

Вместо должности заместителя премьер-министра — председателя правления АК «Узавтосаноат» — руководителя Комплекса по вопросам развития экспортного потенциала и машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции введена должность заместителя премьер-министра — председателя правления АО «Узавтосаноат» — руководителя Комплекса по вопросам развития внешнеэкономической деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции.

В структуре правительства также упразднены Информационно-аналитический департамент (ИАД) по вопросам образования и науки, ИАД по вопросам молодежной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций, ИАД по вопросам развития экспортного потенциала отраслей экономики и территорий республики и Управление правовой экспертизы и международных договоров.

Образованы ИАД по вопросам образования, науки и молодежной политики, ИАД по вопросам культуры, информационных систем и телекоммуникаций, Сводный ИАД по вопросам экономического развития, структурных преобразований, реформирования банковской и финансовой систем, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, ИАД по вопросам координации формирования и мониторинга реализации инвестиционных программ, привлечения иностранных инвестиций, ИАД по вопросам развития внешнеэкономической деятельности, экспортного потенциала отраслей экономики и территорий республики, а также Управление правовой экспертизы, международных договоров и развития внешних связей.

На премьер-министра возложено руководство ИАД по вопросам образования, науки и молодежной политики, ИАД по вопросам культуры, информационных систем и телекоммуникаций и ИАД по вопросам здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта.

Вновь образованные структурные подразделения исполнительного аппарата Кабмина поручено укомплектовать «опытными и квалифицированными специалистами, обладающими глубокими специальными знаниями, владеющими иностранными языками, способными на высоком профессиональном уровне обеспечить выполнение задач и функций, возложенных на департаменты».