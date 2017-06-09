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Фото: «Газета.uz»

Британские консерваторы лишились парламентского большинства

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку в связи с потерей консерваторами парламентского большинства.

Сегодня, 11:46   Мир  

РИА Новости, Мария Табак — Британские консерваторы лишились парламентского большинства по итогам выборов, прошедших в четверг.

Согласно предварительным данным, правящая партия получит 314 мест в палате общин, лейбористы — 261, либерал-демократы — 12, шотландские националисты — 35. Подсчет голосов продолжается.

Всего в нижней палате британского парламента 650 мест, для большинства одной из партий необходимо было получить 326 мандатов. В предыдущем составе палаты общин у консерваторов было 330 мест.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая переизбралась в новый состав парламента, заявила, что победа правящей партии принесет стабильность и обеспечит Лондону выгодные условия выхода из Евросоюза.

В свою очередь лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьера уйти в отставку в связи с провалом консерваторов, потерявших большинство.

Результаты выборов говорят о том, что Великобританию ждет так называемый «подвешенный парламент», когда для создания большинства партиям придется создавать коалиции.

Напомним, Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в апреле. По ее мнению, это должно было позволить укрепить единство в правительстве в условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из ЕС. Процедура Brexit стартовала 29 марта, когда Мэй официально уведомила руководство ЕС о начале реализации статьи 50 Лиссабонского договора, и должна завершиться в конце марта 2019 года.

Текст: РИА Новости      674
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