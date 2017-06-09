Обсуждается проект закона о государственно-частном партнерстве

Законопроект «О государственно-частном партнерстве» обнародован на портале обсуждения нормативно-правовых актов.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) — схема реализации инвестиционных проектов (преимущественно в области инфраструктуры) на взаимовыгодных условиях для бизнеса и государства. Государство получает функционирующий объект, экономя на финансировании его строительства или реконструкции, предприниматели — зарабатывают средства на последующей эксплуатации объекта.

В пояснительной записке к законопроекту, представленной Министерством юстиции Узбекистана, указывается, что использование ГЧП в таких странах, как Бразилия, Германия, Латвия, Южная Корея, Франция и Япония «способствовало снижению бюджетных расходов в решении социально значимых вопросов путем взаимовыгодного сотрудничества органов государственного управления и частного сектора, повышению эффективности методов управления государственной собственностью».

Законопроектом определяется порядок реализации государственно-частного партнерства, требования к соглашению о ГЧП, закреплены государственная поддержка и государственные гарантии в области ГЧП.

Документом предлагается распространить ГЧП в различных сферах общественно-политического и социально-экономического развития Узбекистана: научно-технической, инновационной, телекоммуникационной, металлургической, медицинской, жилищно-коммунальной, агропромышленной и других (всего 16 сфер).

Законопроектом предусматривается, что в соглашении о государственно-частном партнерстве будет указываться предмет и объект соглашения, права и обязанности сторон, виды и условия имущественного и финансового обеспечения, описание, в том числе технико-экономические показатели объекта. Соглашения будут также предусматривать обязательства сторон в связи с предоставлением частному партнеру имущества, предназначенного для осуществления деятельности, порядок расчетов между сторонами, порядок и условия финансирования проекта.

Принятие законопроекта о государственно-частном партнерстве в Узбекистане, как ожидается, будет способствовать стимулированию предпринимательской инициативы в социально значимых сферах экономики и внедрению методов эффективного использования ресурсов государства и частного сектора для удовлетворения социальных потребностей общества.