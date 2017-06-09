Карточный домик принес престижную награду AME Awards для LG Electronics

Видео LG Electronics «Карточный домик» наглядно доказало, что стиральная машина может стать звездой вирусного видео и принесло компании награду AME в категории «Фильмы и ролики с рекламным содержанием». Одна из самых престижных премий отрасли, AME Awards (Эффективная реклама и маркетинг) отмечает стратегии маркетинговых кампаний, креативные концепции, ценность и, самое главное, эффективность рекламного и маркетингового продукта на мировом рынке.





Видео быстро заработало 100 миллионов просмотров на различных сайтах после своего дебюта на YouTube прошлой весной. В ролике профессиональный строитель карточных домиков Брайан Берг создает новый карточный домик высотой 3,3 метра на стиральной машине LG Centum System™, работающей на скорости 1000 об/мин. В результате был зарегистрирован мировой рекорд постройки самой высокой конструкции из карт в течение 12 часов. Ролик был создан для креативной демонстрации возможностей Centum System новой стиральной машины LG, сочетающей максимум надежности и энергоэффективности с минимумом вибраций и шума.

«Креативность является нашим самым эффективным средством прорваться сквозь информационный шум и представить нашу бытовую технику потребителям, — сказал Хан Чан-хи, вице-президент по маркетингу компании LG Home Appliance & Air Solution. — Для нас имеет большое значение, когда лидеры отрасли высоко оценивают проделанную нами хорошую работу. Выражаем нашу благодарность и признательность судьям AME Awards за оказанную честь».

Вслед за успехом кампании «Карточный домик», LG создала серию популярных видео, чтобы рассказать о своих передовых бытовых приборах, включая «создание» гигантской композиции с использованием 18 тыс. электрических лампочек или подъем профессиональной девушки-скалолаза на 33-этажное здание при помощи лишь мощности всасывания двух беспроводных пылесосов.

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