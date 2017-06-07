Инновационный технопарк «Яшнабад» создается в Ташкенте

Технопарк «Яшнабад» сосредоточится на научных разработках и исследованиях в сфере химических технологий, материаловедения и энергосбережения.

5 июня Президент Узбекистана подписал указ о создании инновационного технопарка «Яшнабад».

Технопарк «Яшнабад» займется научными разработками и исследованиями в областях:

химических технологий, биотехнологии, фармацевтики и медицинской биотехнологии, средств защиты растений;

материаловедения, технологий обработки металлов, сейсмостойкости, строительных материалов;

пищевой промышленности;

энергосбережения, производства альтернативных и возобновляемых источников энергии, электронных измерительных приборов, робототехники, машиностроения, электротехники.

Реализация инновационных проектов будет осуществляться за счет финансовых ресурсов государства, научных организаций и образовательных учреждений, субъектов предпринимательства, коммерческих банков, кредитов и грантов международных финансовых институтов и стран-доноров, а также венчурных фондов.

В основные направления деятельности технопарка «Яшнабад» войдут трансфер современных зарубежных и отечественных технологий и внедрение результатов инновационных разработок в деятельность отечественных производителей.

Технопарк также будет привлекать отечественных и зарубежных инвесторов, заинтересованных в организации высокотехнологичных и инновационных производств.

Срок функционирования технопарка составляет 30 лет с возможностью его последующего продления. Статус резидентов присваивается до 10 лет на конкурсной основе.

Дирекция и резиденты технопарка освобождаются от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа и других отчислений, а также от ряда таможенных платежей.

Директор технопарка приравнивается по статусу к заместителю министра экономики Узбекистана.

Администрация дирекции и часть лабораторий разместится в Яшнабадском районе на улице Мажнунтол. При этом технопарк «Яшнабад» создается на условиях экстерриториальности в пределах города Ташкента. Это означает, что его резиденты смогут размещаться на территории всей столицы с учетом научной, технологической и экономической целесообразности.