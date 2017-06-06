Artel: Стиральная машина, о которой мечтает каждая женщина

Чего хотят женщины и что они ценят больше всего? Над этим вопросом, наверное, задумывался каждый мужчина… На самом деле ответ простой — это время. Время, проведенное с семьей, друзьями и, конечно же, с самой собой. Компания Artel облегчила жизнь женщинам, выпустив одновременно полезный и приятный предмет бытовой техники, способный взять на себя часть домашних хлопот.

Модельный ряд автоматических стиральных машин Artel пополнился четырьмя новыми моделями с объемом загрузки белья 8 и 6 кг. Новые автоматические стиральные машины сочетают в себе качество по доступным ценам, надежность и удобство в эксплуатации.

Производитель предлагает детально рассмотреть одну из новых моделей, чтобы подробнее ознакомить потребителей со всеми ее преимуществами.

Модель 80К 141-I рассчитана на 8 кг белья, что прекрасно подойдет большим семьям. Такой объем загрузки позволит за раз выстирать большое количество одежды. Это, в свою очередь, сэкономит не только время, но и затраты воды и электроэнергии. Вместительность бака позволит освежить и выстирать пуховые одеяла и пледы после зимнего сезона.

Новые стиральные машины Artel были разработаны совместно с одним из мировых лидеров по производству бытовой техники — компанией Whirlpool. В стиральных машинах используется инверторный мотор от Whirlpool. За более 100 лет существования компания завоевала лидерские позиции как производитель высококачественных моторов. Гарантия на моторы Whirlpool составляет 10 лет.

В отличие от простых двигателей, инверторный работает практически бесшумно, так что можно использовать стиральную машину в любое время, не опасаясь за сон детей. Использование инверторных двигателей экономит электроэнергию до 29%, а водные ресурсы — до 17%.

Следует отметить, что стиральная машина 80К 141-I относится к классу энергоэффективности А+. Это также позволяет снизить ее энергопотребление.

Женщин с маленькими детьми особенно порадует наличие антибактериального покрытия в барабане стиральной машины. Это позволит стирать одежду малышей, не опасаясь за микробы и болезнетворные бактерии, которые могут «поселиться» в ткани.

Новые стиральные машины отличаются уменьшенным временем стирки. Производителю удалось сократить время полного цикла стирки. Теперь можно получить такой же безупречный результат за более короткое время. Более того, при таком внушительном объеме загрузки машинка обладает относительно малыми физическими габаритами. Это означает, что техника занимает меньшее пространство в вашем доме.

Отличительной особенностью новой стиральной машины Artel является знак Woolmark Apparel Care. Стиральная машина со знаком Woolmark позаботится о бережной стирке вещей из шерсти. Так что можно без опасений стирать в них любимые шерстяные кофты и свитера.

«Умный свет» — это специально встроенная в барабан подсветка. Теперь ни одно изделие не останется незамеченным, даже если затеять стирку в ночное время суток.

В новой стиральной машине Artel также имеется специально встроенный ящик для хранения и сортировки белья с разными отсеками. Таким образом нет необходимости приобретения отдельной корзины для белья.

Из года в год компания Artel предлагает своим покупателям высокое качество продукции по доступным ценам. Производитель предоставляет 3 года бесплатной полной гарантии на всю крупную бытовую технику, которая включает в себя работу специалиста, ремонт, а также замену комплектующих. Именно поэтому технику отечественного производителя выбирают тысячи потребителей по всему Узбекистану.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (+99871) 150−99−88 или на официальной странице Artel в Facebook: fb.com/arteluzb

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