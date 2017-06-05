Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ШОС в Астане

Президент Узбекистана примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв 8−9 июня примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Астане (Казахстан). Об этом сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

Руководители стран ШОС, как ожидается, обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития организации, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики, рассмотрят вопрос о председательствующем государстве на 2017−2018 годы.

В Астане в рамках реализации решений Ташкентского саммита ШОС будет завершена процедура приема Индии и Пакистана в качестве государств-членов.

Шавкат Мирзиёев также примет участие в открытии международной специализированной выставки Expo-2017 в столице Казахстана и проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.