РУ O`Z ЎЗ
5 июня, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: afghanistan.ru

Президент Узбекистана выразил соболезнования Афганистану

Шавкат Мирзиёев направил Мухаммаду Ашрафу Гани соболезнования в связи со взрывами в Кабуле.

Сегодня, 11:58   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил Президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани послание, в котором отметил, что с чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате нескольких взрывов во время похорон в Кабуле.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, в послании глава государства передал слова соболезнования и поддержки членам семей и близким погибших и пожелал получившим ранения скорейшего выздоровления.

Серия взрывов прогремела в субботу 3 июня на кладбище в Кабуле во время похорон сына члена верхней палаты парламента Афганистана Салима Изадиара, погибшего накануне во время протестов в Кабуле. Число жертв составило 18 человек, 12 ранены.

Текст: «Газета.uz»      1 592
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:39

На развитие гидроэнергетики в Узбекистане будет направлено $2,65 млрд

Сегодня, 11:20

Видео. Нигора Хасанова: «Мы продаем хорошие идеи»

Сегодня, 10:56

Четыре арабских государства разорвали дипломатические отношения с Катаром

Вчера, 23:26

«Дело должно быть рассмотрено в рамках закона»

Вчера, 17:21

ГУВД: виновные в гибели учащегося медколледжа будут наказаны

Вчера, 15:24

Президент Узбекистана направил соболезнования Великобритании

Вчера, 12:19

«Узбекнефтегаз» и «Газпром» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Вчера, 11:01

GM Uzbekistan будет выпускать обновленный Tracker

Популярное

«Дело должно быть рассмотрено в рамках закона»

Шавкат Мирзиёев дал старт строительству предприятия по переработке овощей и фруктов

Лео Бокерия проведет кардиохирургические операции в Хорезмской области

Президент Узбекистана направил соболезнования Великобритании