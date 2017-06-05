Президент Узбекистана выразил соболезнования Афганистану

Шавкат Мирзиёев направил Мухаммаду Ашрафу Гани соболезнования в связи со взрывами в Кабуле.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил Президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани послание, в котором отметил, что с чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате нескольких взрывов во время похорон в Кабуле.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, в послании глава государства передал слова соболезнования и поддержки членам семей и близким погибших и пожелал получившим ранения скорейшего выздоровления.

Серия взрывов прогремела в субботу 3 июня на кладбище в Кабуле во время похорон сына члена верхней палаты парламента Афганистана Салима Изадиара, погибшего накануне во время протестов в Кабуле. Число жертв составило 18 человек, 12 ранены.