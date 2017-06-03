3 июня в Ташкентском архитектурно-строительном институте (ТАСИ) прошел «Архитектурный симпозиум», где эксперты из Германии доктор Тило Хильперт и Йенс Йордан вместе с ташкентскими архитекторами, урбанистами и градостроителями обсуждали вопросы планирования современного города.

Среди поднятых тем были реконструкция территорий, проектирование систем общественного транспорта и проблемы внедрения современных идей на практике. Архитекторы и градостроители Узбекистана в своих выступлениях рассказали о необходимости реформ в сфере городского планирования.

«Градостроительство — это сложная область, требующая координации между ведомствами. Нам нужен мозговой центр. Во времена СССР их было три. Сегодня в Узбекистане такого центра нет. Его создание чрезвычайно важно», — сказал заведующий кафедрой «Градостроительство и ландшафтная архитектура» ТАСИ профессор Мухаммад Ахмедов.

Он отметил, что действующая процедура утверждения генеральных планов слишком бюрократична и требует модернизации. Также, по его мнению, при городском планировании продолжает применяться методология 1980-х годов.

«Институты, которые занимаются генеральными планами, не открыты для общества. Посмотреть на план практически невозможно. По той информации, что я имею, я могу судить, что в генеральном плане Ташкента и в планах многих других городов Узбекистана не решены проблемы, которые существовали еще во времена СССР. Некоторые идеи, такие как хордовые магистрали, продолжают реализовываться. Они были заложены в генеральный план Ташкента еще в 1973 году», — сказал другой профессор ТАСИ, доктор архитектуры Шукур Аскаров, отвечая на вопрос «Газеты.uz» об актуальности текущего генерального плана столицы.

Профессор посетовал, что местные власти не привлекают отечественных специалистов к работе над улучшением городов: «Я, возможно, — единственный доктор наук по специальности „градостроительство“ в Узбекистане. За все годы независимости меня ни разу не пригласили ни для одного обсуждения генерального плана», — сказал он «Газете.uz».

Эксперт из Германии доктор Тило Хильперт рассказал о своей идее «Города-фермы». По мнению специалиста, в будущем жители крупных городов будут испытывать проблемы с продовольствием, так как потребление еды опережает ее производство.

Тило Хильперт — архитектор и градостроитель, работавший над проектами в Берлине, Франкфурте, Филадельфии, Дамаске и Чэнду.

Тило Хильперт считает, что для решения этой проблемы производство сельскохозяйственной продукции должно быть налажено внутри городов, в специальных высокотехнологичных вертикальных фермах-зданиях. Ученый показал фильм и рассказал об уже осуществленном подобном проекте в Монреале (Канада).

Делясь впечатлениями о Ташкенте, Тило Хильперт назвал его красивым городом. «Потому что он построен очень прямым, впечатляющим. Я имею в виду систему бульваров, широких улиц».

Доктор Хильперт высоко оценил работы отечественных архитекторов. Особенно он выделил многоквартирный дом «Жемчуг» работы Офелии Айдыновой, расположенный в центре Ташкента. «Это очень смелая, утопичная и творчески свободная попытка построить экологичное здание», — сказал он.

«Архитектурный симпозиум» был организован Гёте-Институтом Ташкент и ТАСИ в рамках выставки «Пост-нефтяной город. История города будущего». Она проходит до 19 июня в Центральном выставочном зале Академии художеств. На выставке представлены смелые решения по преображению городских пространств, осуществленные в Дубае, Абу-Даби, Нью-Йорке и других городах.

В рамках симпозиума состоялась выставка учебных архитектурных проектов студентов ТАСИ. Некоторые из них показаны ниже.

Проект реконструкции автомобильного рынка «Сергели». Автор: студент ТАСИ Акромхужа Чингизов. 2017 год.

Проект реконструкции рынка «Чорсу». Автор: студент ТАСИ Бахтиёр Туйчиев. 2017 год.