США объявили о выходе из Парижского соглашения по климату

Власти США считают, что условия Парижского соглашения по климату является угрозой для экономики и американского суверенитета.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе пресс-конференции в четверг.

Данный документ ставит США в невыгодное положение, создавая преимущества для других стран, приводит его слова издание The New York Times. По словам Дональда Трампа, США могли потерять около 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году из-за Парижского соглашения.

«Чтобы выполнить мою торжественную обязанность перед Соединенными Штатами и их гражданами, США выходят из из Парижского соглашения, но мы готовы начать переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков», — заявил президент США.

Дональд Трамп подчеркнул, что дальнейшие действия Соединенных Штатов будут зависеть от того, смогут ли они заключить «справедливую сделку».

Парижское соглашение по климату, подписанное 195 странами, направлено на удержание роста глобальной средней температуры в пределах 2 градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Ранее только две страны мира — Сирия и Никарагуа — не поддержали соглашение.