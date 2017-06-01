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Фото: Алишер Эльмуради

Архивное фото.

11 возгораний сухой травы и мусора произошли за сутки в Ташкенте

Пожарные ликвидировали 11 возгораний сухой травы и мусора за прошедшие сутки в столице.

Сегодня, 12:44   Общество  

11 возгораний сухой травы и мусора ликвидировали подразделения пожарной безопасности за прошедшие сутки в Ташкенте, сообщила пресс-служба ГУВД.

Самое крупное возгорание произошло в Сергелийском районе в 12:35 на территории, прилегающей к аэропорту. Площадь составила 200 кв. м.

Другое, не менее опасное, по оценке специалистов, возгорание возникло в Бектемирском районе на улице Олтинтопган рядом с домом №32. Огонь распространился также на площади 200 кв. м.

Как отметили в ГУВД, во всех случаях перехода огня на жилые дома и постройки не допущено.

Текст: «Газета.uz»      1 267
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