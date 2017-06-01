Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Афганистану

Президент Узбекистана направил соболезнования Президенту Афганистана в связи с терактом в Кабуле.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани в связи с террористическим актом в центре Кабула, приведшим к многочисленным жертвам и ранениям безвинных людей. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Глава государства выразил глубокие соболезнования Президенту и дружественному афганскому народу, передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал раненным скорейшего выздоровления.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, многие сооружения были повреждены, в том числе посольства Франции и Германии. Число погибших составило 90 человек, 380 получили ранения.