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Фото: Кадр CNN

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Афганистану

Президент Узбекистана направил соболезнования Президенту Афганистана в связи с терактом в Кабуле.

Сегодня, 09:31   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани в связи с террористическим актом в центре Кабула, приведшим к многочисленным жертвам и ранениям безвинных людей. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Глава государства выразил глубокие соболезнования Президенту и дружественному афганскому народу, передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал раненным скорейшего выздоровления.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, многие сооружения были повреждены, в том числе посольства Франции и Германии. Число погибших составило 90 человек, 380 получили ранения.

Текст: «Газета.uz»      1 080
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