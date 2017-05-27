Скончался известный политолог Збигнев Бжезинский

Американский политолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский скончался в пятницу в возрасте 89 лет, сообщило издание The New York Times.

Збигнев Бжезинский родился в семье польского дипломата, в 50-е получил гражданство США. Активной деятельностью в сфере политики завоевал весомый авторитет. Его исследования и аналитические статьи вызывали большой интерес не только специалистов-политологов, но и государственных деятелей. Большинство исследований он посвятил стратегии внешней политики США и анализу бывшего советского строя. В 1977—1981 годах был советником по вопросам национальной безопасности президента США Джимми Картера.

В последние годы занимался преподавательской и консультативной деятельностью. Возглавлял ряд общественных организаций, входил в руководство нескольких фондов и компаний, был ведущим политических программ на телевидении, являлся экспертом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, а также постоянным членом элитного «Бильдербергского клуба», объединяющего крупнейших политических деятелей, банкиров, руководителей транснациональных корпораций, экономистов и политологов.

Бжезинский известен также как автор книги «Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы», написанной в 1997 году.

«В ноябре 2003 года он посещал Узбекистан. Он тогда встретился с Первым Президентом Исламом Каримовым, министром иностранных дел, министром обороны, также выступил с докладом в Университете мировой экономики и дипломатии. В своей книге „Великая шахматная доска“ он писал, что Узбекистан является сердцем Центральной Азии. Збигнев Бжезинский всегда с большей симпатией относился к нашей стране», — прокомментировал «Газете.uz» председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудртатходжаев.