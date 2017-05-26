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Акция «1+1=3» стартовала в Samarqand Darvoza

По акции, при покупке двух вещей в ТРЦ Samarqand Darvoza третью можно получить в подарок.

Сегодня, 17:23   Общество     на правах рекламы

В ТРЦ Samarqand Darvoza стартовала акция «1+1=3»: покупая две вещи, третью можно получить в подарок.

По акции можно получить качественную одежду, косметику и аксессуары от мировых брендов. Организаторы призывают поспешить и сделать выгодные покупки: срок действия акции ограничен.

Участвуют следующие бренды второго этажа ТРЦ Samarqand Darvoza:

  • Etam, I am, Yves Rocher, Bata, Celio, Cacharel, Colin’s,
  • Flormar, Pimkie, Jennyfer, Guess, Koton, Morgan,
  • Okaidi, Pablosky, Koton Kids, BHS, U.S. Polo Assn.
  • Магазин Erkatoy в Samarqand Darvoza (4-й этаж)
  • И мультибрендовый магазин Garderobe Exclusive (ЖК «Новомосковская»)

*Акция распространяется на товар с наименьшей или идентичной стоимостью.

Сроки проведения акции с 26 мая по 26 июня.

Адреса:

ТРЦ Samarqand Darvoza, ул. Караташ 5А, 2-этаж.
Телефон: 205−00−55

Магазин Garderobe Exclusive, ул. Осие, д. 3. ЖК «Новомосмовская».
Телефон: (+99899) 858−08−80

На правах рекламы. Товары сертифицированы.

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