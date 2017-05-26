Акция «1+1=3» стартовала в Samarqand Darvoza

В ТРЦ Samarqand Darvoza стартовала акция «1+1=3»: покупая две вещи, третью можно получить в подарок.
По акции можно получить качественную одежду, косметику и аксессуары от мировых брендов. Организаторы призывают поспешить и сделать выгодные покупки: срок действия акции ограничен.
Участвуют следующие бренды второго этажа ТРЦ Samarqand Darvoza:
*Акция распространяется на товар с наименьшей или идентичной стоимостью.
Сроки проведения акции с 26 мая по 26 июня.
Адреса:
ТРЦ Samarqand Darvoza, ул. Караташ 5А, 2-этаж.
Телефон: 205−00−55
Магазин Garderobe Exclusive, ул. Осие, д. 3. ЖК «Новомосмовская».
Телефон: (+99899) 858−08−80
На правах рекламы. Товары сертифицированы.
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