Арал жив и ждет туристов

Вопреки всему, Арал еще жив. И это одинокое море стоит того, чтобы его навестить и дотронуться до водной глади.

Никита Макаренко недавно посетил Западный Арал и увидел настоящее живое море — с волнами, прибоем и песчаным пляжем. Даже в его нынешнем виде эта часть Арала по площади в четыре раза превосходит Мертвое море. В своей колонке автор описывает неземные пейзажи региона, приводит советы желающим увидеть Арал своими глазами и дает рекомендации по улучшению туристической инфраструктуры.

Арал не сдается. Все против него: хозяйственная деятельность людей, изменение климата, таяние ледников, таинственные природные циклы. Но вопреки всему, он еще жив. На нашей земле, в Узбекистане. И это одинокое море стоит того, чтобы его навестить и дотронуться до водной глади.

Скажу честно: ни одна мировая достопримечательность меня так не поразила, как панорама Западного Аральского моря с возвышенности плато Устюрт. Это совершенно космический, неземной пейзаж.

Панорама Западного Арала с плато Устюрт. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

А теперь представьте: вокруг белоснежная соленая пустыня, под ногами рассыпаны триллионы ракушек. В голову сразу приходит старая философская проблема: чего больше на свете — бывших аральских ракушек или звезд на небе?

Ровно посередине пустыню разрезает скалистый обрыв величественного плато Устюрт. На самом плато — дурманящий аромат степных трав, богатый животный мир и каменные кладбища кочевников с таинственными знаками.

И ни одного человека в радиусе сотни километров. Ни телефона. Ни интернета. И море. Настоящее море, с волнами, прибоем и песчаным пляжем. Соленое море, в котором нельзя утонуть, а можно просто лежать на поверхности.

Западное Аральское море. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

Выжившее море

Вы скажете: но ведь мы сто раз слышали и читали, что Аральское море высохло. Что случилась катастрофа, и ничего не вернуть. Да, это так. Аральская трагедия не знает аналогов в мировой истории. Четвертое по величине озеро мира с 1960 по 2014 годы потеряло 89% процентов водной поверхности и 97% объема воды.

У суда нет сомнений: в убийстве Аральского моря виновен человек. По мнению ученых, 70% падения уровня моря обусловлено хозяйственной деятельностью, то есть нерациональным расходованием вод Сырдарьи и Амударьи. И только 30% вины лежит на климатических факторах.

Но не все потеряно! Арал жив. Просто в другом виде. Прежнего моря уже не вернуть никогда, но можно успешно поддерживать жизнь оставшихся озер: Малого Арала и Западного Арала. Уровень Малого Арала, находящегося на территории Казахстана, в результате построенной Кокаральской плотины даже растет. Там успешно развивается рыболовство.

Западное Аральское море, большая часть которого находится на территории Узбекистана, постепенно стабилизируется. Сейчас Западный Арал — это небольшое сильносоленое озеро площадью 3270 квадратных километров. Это в четыре раза больше, чем знаменитое Мертвое море. Впрочем, ближневосточный товарищ Арала содержит в два раза больше соли в воде. Глубина Западного Арала местами может превышать 20 метров.

Берег Западного Аральского моря. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

Ученые считают, что Западное Аральское море будет жить.

«Если сохранятся нынешние тенденции (приток грунтовых вод, сток дождевых и талых вод и сток из Малого Арала), то в течение некоторого времени уровень Западного бассейна продолжит падать и его площадь — сокращаться, и возможно, наступит стабилизация около отметки 21 метр [глубины] при площади 2560 квадратных километров», — пишут известные исследователи региона Филип Миклин (США) и Николай Аладин (Россия) в научной работе «Возможное будущее Аральского моря и его фауны», опубликованной в 2016 году.

Не только они пришли к таким выводам. В 2007 году ученые во главе с заместителем директора Института океанологии Российской академии наук доктором географии Петром Завьяловым обнаружили интенсивную подпитку Западного Арала пресным подземным потоком со стороны плато Устюрт.

Живые впечатления

Давайте будем верить в то, что Западный Арал не исчезнет! А пока призываю отважных путешественников посетить это уникальное место, сделать много-много фотографий и опубликовать их в социальных сетях. Тогда об Арале и его проблемах узнает больше людей.

Если я еще не убедил вас в красоте этого места, то вот мнения туристов, посетивших берег Западного Аральского моря в мае этого года.

Динара Адылова (Ташкент): «Я думала, что вокруг Арала безжизненная соляная пустыня, а оказалось, что зеленая цветущая степь, полная птиц и животных».

Ящерица, обитающая на плато Устюрт. Фото: Динара Адылова / «Газета.uz».

Наташа Рось (Санкт-Петербург): «Когда у меня появился шанс отправиться в путешествие по Узбекистану, то первым пунктом был Арал! Он поразил меня давно: однажды я увидела его из иллюминатора самолета. Когда добрались до моря, моему восторгу не было предела — посреди пустыни была вода, которой и конца не было видно! Могла ли представить, что буду купаться? Нет! Теперь знаю, что море держится в секрете, но оно существует».

Максим Соболевский (Санкт-Петербург): «Главное впечатление от моря, помимо безлюдной красоты, — это удовольствие от купания. Нам повезло с погодой. В сухой жаркий день заход в море очень комфортный, а соленая вода держит тебя на плаву. Это интересные ощущения».

Берег Западного Аральского моря. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

Увидеть Арал и вернуться живым

Сразу должен предупредить: пока путешествие на Арал годится только для тех, кто любит настоящие приключения. Это не тур в Анталию и не шашлыки на Чарваке.

150 километров пути до моря пролегают по пустыне Аралкум, в которой, при определенных условиях, можно даже погибнуть. Здесь нет людей, нет воды, не ловит телефон и интернет. На своем автомобиле отправляться туда слишком рискованно.

Напугал? Не отчаивайтесь! С помощью опытных местных жителей поездка станет безопасной и увлекательной.

Пустыня Аралкум. Дорога из Муйнака по бывшему дну Аральского моря. Фото: Наташа Рось / «Газета.uz».



Если вы отправляетесь из Ташкента, то необходимо приобрести билеты на поезд «Ташкент-Нукус» или на самолет до Нукуса. Купейный билет в поезде в обе стороны обойдется в 300 тысяч сумов. Самолет туда и обратно — в 800 тысяч сумов (данные за май 2017 года).

Можно приобрести билет на поезд и до Кунграда, который ближе к Муйнаку на 110 километров. Но тогда вы пропустите в Нукусе легендарный музей Савицкого. Этого делать ни в коем случае нельзя. Можете пропустить Лувр в Париже (я так и сделал), а вот в музей Савицкого нужно сходить обязательно.

В Нукусе вы должны пойти на «пятак», где беззаботно проводят время муйнакские таксисты. Такси до бывшего аральского порта обойдется в 100 тысяч сумов и еще 100 километров пути.

Иллюстрация: «Газета.uz».

А в Муйнаке помогут местные жители. Город небольшой: спросите, и вам подскажут место ночлега в одном из домов, а если повезет — еще и приготовят вкуснейший бешбармак. Две ночи обойдутся в 150 тысяч сумов. Гостиница в Муйнаке все еще строится, и туристов спасают импровизированные «гестхаусы».

Чтобы доехать до Аральского моря, потребуется надежный водитель с настоящим внедорожником (водители Captiva, даже не думайте). В Муйнаке такие есть, и в среднем вам удастся договориться о дневной поездке за 1,5 миллиона сумов за машину. Это самая дорогая часть путешествия. Но водителей можно понять: дорога сложна и опасна. А немногие туристы являются для них практически единственным источником заработка в депрессивном Муйнаке.

Выехав с утра, вы посетите муйнакское кладбище кораблей и проведете около четырех часов, преодолевая 150 километров до моря по пустыне Аралкум. Попросите водителя подняться на чинк (скалистая граница плато), и вы увидите море с высоты Устюрта. Затем можно спуститься к берегу, искупаться и отправиться обратно. Не забудьте взять с собой много пресной воды! Иначе обратные 150 километров после купания не будут приятными.

Чинки Устюрта. Край плато, разрушенный ветрами и эрозией. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

Итого вся логистическая часть поездки обойдется в 2 миллиона 150 тысяч сумов в случае поездки на поезде или в 2 миллиона 650 тысяч сумов, если лететь на самолете.

Дорого? Согласен. Но цены — это большая системная проблема всей нашей отрасли внутреннего туризма. Преградам на пути его развития «Газета.uz» посвятит отдельный материал.

Пока же могу сказать, что описанный мной вариант — это самый дешевый способ увидеть красоты Западного Арала. Конечно, можно воспользоваться услугами турагентств, располагающих внедорожниками и даже юртами на плато Устюрт. Проанализировав предложения от трех отечественных турфирм (все они предлагают трехдневную поездку, начинающуюся в Ташкенте), могу сообщить среднюю стоимость тура на 1 человека: 800 долларов США. Очевидно, что такое предложение рассчитано на иностранцев. Бюджетных туров для узбекских туристов мне найти не удалось.

Муйнак оживает

Чтобы поездки на Арал стали доступнее, в этом регионе жизненно необходимо развивать туризм. Арал должны увидеть все. И шаги в этом направлении уже предприняты.

Развивается инфраструктура. Дорога Нукус-Муйнак на удивление хороша. Из Кунграда прямо в эти дни прокладывается водопровод, который принесет качественную питьевую воду. Местные жители сообщили, что впервые за много лет в этом году в город стало подаваться электричество 24 часа в сутки. И действительно, при моем посещении города оно ни на минуту не выключалось.

28 февраля 2017 года было принято постановление Президента о мерах по экономическому развитию Муйнакского региона на ближайшие два года. Есть даже специальный сайт, посвященный этой программе (на узбекском языке).

Больше всего в этом постановлении меня заинтересовал «План мероприятий по привлечению туристов» из 17 пунктов. Все они представляются достаточно разумными: речь идет о медийном продвижении Муйнака, реконструкции музея и бывшей гавани, проведении фестивалей и производстве сувениров. Планируется строительство гостиницы, возведение юрт и приобретение микроавтобусов.

Кладбище кораблей Муйнака. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».



Но хотелось бы вновь отметить, что этой программе не достает взгляда путешественника. Возможно, ее составители сами ни разу не посещали берега Западного Арала и не очень представляют проблемы туристов. Считаю, что реализация следующих предложений сильно помогла бы в развитии самостоятельного и внутреннего туризма до моря.

Нужно создать небольшой парк с внедорожниками и водителями, которые могли бы регулярно возить туристов между Муйнаком и берегом моря за доступную цену. Море — это главная достопримечательность. От Муйнака вглубь пустыни Аралкум проложена достаточно протяженная асфальтированная дорога для нужд геологов, которую необходимо реконструировать, ибо сейчас тряску она создает почище магической композиции из фэтбойслимовского клипа Ya Mama. Неподалеку от берега моря нужно создать базовый лагерь, в котором посменно будут нести вахту «рейнджеры». Это залог безопасности туристов — у «рейнджера» должна быть связь, запас питьевой воды и медикаментов на экстренный случай.

Живая или мертвая вода?

Думаю, у многих читателей уже созрел вопрос: «А не вырастет ли у меня третья рука после купания в Аральском море»? Я старательно рассказываю о райском уголке, но правду не скроешь: Приаралье — это зона экологического бедствия.

Высохшее дно Аральского моря содержит не только соль, но и химикаты, которые в большом количестве использовались во времена СССР в сельском хозяйстве и накопились в водах моря, а теперь и на бывшем дне. Сильные ветры распространяют пыль и соль, нанося вред флоре и фауне. Пыльные бури простираются более чем на 500 километров. Из-за вдыхания этой токсичной пыли у жителей Приаралья развиваются заболевания.

Некоторые ученые считают, что наиболее серьезные проблемы со здоровьем у местных жителей возникают из-за низкого уровня жизни, плохого качества здравоохранения, пищи и воды. Именно поэтому экономическое развитие Муйнака так важно — деньги от туристов помогут местным жителем повысить свое благосостояние и сгладить негативные экологические последствия.

Соль на берегу Западного Аральского моря. Фото: Наташа Рось / «Газета.uz».

Я бы не стал призывать посетить Западный Арал, если бы не убедился дотошно в безопасности такой поездки. Это принципиальный вопрос журналистской этики. Забегая вперед скажу, что, проанализировав всю полученную информацию, в том числе эксклюзивные комментарии экспертов, могу заключить: кратковременное посещение Западного Арала, а также купание в его водах безопасно.

Мы начали изучение вопроса с беседы с отечественными исследователями. Оказалось, что актуальных лабораторных исследований воды и грязей Западного Арала у наших ведомств попросту нет.

«Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды не проводил исследований влияния воды и почвы Западного Аральского моря на здоровье людей», — сообщила «Газете.uz» начальник информационной службы комитета Хония Асилбекова.

Нужных данных нет и в Гидрометцентре, где подтвердили, что подобные исследования не проводились. То же самое «Газете.uz» сказали и в Республиканском специализированном научно-практическом центре терапии и медицинской реабилитации (бывший НИИ имени Семашко). Именно здесь занимаются грязе- и солелечением. Но и в центре никогда не слышали об исследованиях грязей и воды Арала.

Проблема с ответом возникла и в Международном фонде спасения Арала (МФСА). «В фонде не располагают проверенными данными на основе лабораторных анализов о состоянии воды и грязей Западного Аральского моря. Систематической и достоверной информации у нас по этому поводу нет, и она не позволяет сделать однозначных выводов», — сказал руководитель Агентства реализации проектов МФСА Вадим Соколов.

Мы обратились с вопросом «Безопасно ли купание в Западном Арале?» к самым известным мировым исследователям этого моря. Их мнения достаточно единодушны.

«С моей точки зрения, Западный бассейн пригоден для плавания», — ответил исследователь и автор научных работ по Аралу профессор географии Университета Западного Мичигана (США) Филип Миклин.

«Я уже почти 20 лет езжу на Западное Аральское море. Купаться на моих глазах там начали в последние 15 лет. Пока ничего страшного не слышал. В народе уже ходят легенды о лечебных свойствах воды и грязи», — рассказал председатель каракалпакского ННО «Союз защиты Арала и Амударьи» Юсуп Камалов.

Один из активнейших араловедов, автор 150 научных работ по проблемам Аральского и Каспийского морей, сотрудник Зоологического института Российской Академии наук Николай Аладин еще более оптимистичен. Его мнение базируется на собственных исследованиях и работах коллег: «Аральская гипергалинная вода и грязь целебны. Они аналогичны воде и грязи Мертвого моря в Израиле. Можно даже делать косметику».

Прибой на Западном Аральском море. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

Сопоставляя выводы экспертов, еще раз хочу повторить свой тезис: кратковременное посещение Западного Аральского моря и купание в нем безвредно. Но хотелось бы призвать всех ответственных за экологию и состояние окружающей среды чиновников изыскать средства и провести исследования воздействия воды, грязей и почвы Западного Арала на здоровье человека. Чтобы туристы были спокойны.

С этим мнением согласны и в МФСА: «На сегодняшний день непонятно, кто должен брать систематически пробы воды и грязи и проводить их анализы в лабораторных условиях. Необходимо определиться по этому поводу на государственном уровне и выделить средства для проведения требуемых исследований, а также привлечь ресурсы международных организаций и доноров», — считает Вадим Соколов.

Сохранить жизнь Аралу

Ученые обнадеживают: «Природная среда удивительно устойчива. Следовательно, не надо терять надежду и оставлять усилия по ее сохранению, даже когда задача выглядит пугающе. Многие сбросили Арал со счетов как безнадежный, но сейчас однозначно показано, что значительные его части можно сохранить и экологически восстановить».

Западное Аральское море нужно видеть. Это потрясающее воображение зрелище. И находится оно в нашей стране.

Сохранение уникального Западного Арала и окружающих его регионов зависит только от нас. Понимаю, большинство читателей сейчас находятся за тысячу километров от берега моря. Очень трудно сопереживать чему-то абстрактному на таком расстоянии. Именно поэтому призываю путешественников и туристов посетить море. Уверен, что после этого оно останется в вашем сердце навсегда, и у Западного Арала станет больше друзей и защитников.



В статье использованы данные из сборника научных работ «Аральское море и Приаралье» под редакцией доктора наук профессора В. А. Духовного, 2015, а также цитаты из научной публикации «Возможное будущее Аральского моря и его фауны» Филипа Миклина, Николая Аладина, Игоря Плотникова, Алексея Смурова, Любови Жаковой, Валентины Гонтарь и Зауалхана Ермаханова, 2016.

Все фото сделаны в мае 2017 года.

«Газета.uz» благодарит Рустама Мурзаханова за помощь в подготовке материала.