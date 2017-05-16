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Мирхосил Холматов.

Фото: tshtx.uz

В руководстве «Тошшахартрансхизмат» произошли изменения

Временно исполняющим обязанности председателя правления компании «Тошшахартрансхизмат» стал Мирхосил Холматов.

Сегодня, 16:11   Экономика  

Атабек Садыков покинул пост главы компании «Тошшахартрансхизмат», управляющей общественным транспортом Ташкента, сообщили «Газете.uz» в компании.

Он также больше не является заместителем хокима столицы. По имеющейся информации, должность замхокима, совмещающего руководство «Тошшахартрансхизмат», упразднена.

Решением хокима от 12 мая временно исполняющим обязанности председателя правления «Тошшахартрансхизмат» назначен Мирхосил Халматов, заместитель председателя правления и главный инженер компании.

По данным сайта компании, 13 и 14 мая под его председательством прошли расширенные собрания с участием всех руководителей автобусных парков и ответственных работников предприятий, входящих в структуру «Тошшахартрансхизмат».

Мирхосил Холматов (1975 года рождения) занимает пост заместителя председателя и главного инженера «Тошшахартрансхизмат» с 2014 года. Выпускник Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта и Академии государственного и общественного строительства при Президенте.

До назначения зампредседателя «Тошшахартрансхизмат» с 2013 года работал заместителем директора и главным инженером предприятия «Тошэлектротранс». В 2010—2012 годах возглавлял трамвайное депо №3. В 2006—2010 годах был заместителем директора «Тошпасремсервис».

Атабек Садыков (1964 года рождения) возглавлял «Тошшахартрансхизмат» с 30 января 2014 года. До этого с 2010 года был хокимом Сергелийского района Ташкента. В 2009—2010 годах работал заместителем хокима Учтепинского района. В 2003—2009 годах был заместителем генерального директора предприятия «Энерготаъмир» Хамзинского района.

Текст: «Газета.uz»      4 036
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