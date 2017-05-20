Хоким Ташкента не одобрил инициативы врио главы «Тошшахартрансхизмат»

Мирхосил Холматов освобожден от временного исполнения обязанностей главы «Тошшахартрансхизмат», его инициативы не одобрены.

Хоким Ташкента Рахмонбек Усманов своим решением от 19 мая освободил Мирхосила Холматова от временного исполнения обязанностей председателя компании «Тошшахартрансхизмат», управляющей общественным транспортом столицы. Он остается в должности заместителя председателя — главного инженера. Об этом говорится в сообщении администрации «Тошшахартрансхизмат», опубликованном на сайте компании.

Глава столичной администрации также отклонил предложение Мирхосила Холматова, назначенного врио председателя 12 мая, об освобождении от должности заместителя председателя «Тошшахартрансхизмат» по финансовым вопросам Мохира Валиева.

Как поясняется в сообщении, в Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017−2021 годы, утвержденной указом Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 7 февраля, поставлены задачи по коренному улучшению транспортного обслуживания населения, повышению безопасности перевозки пассажиров, сокращению вредных выбросов в атмосферу, приобретению новых и удобных автобусов.

Постановлением правительства от 11 марта в целях повышения культуры и качества транспортных услуг населению предусмотрена закупка в 2017—2019 годах автобусными парками столицы 350 автобусов большой вместимости MAN и 515 автобусов средней вместимости Isuzu. Кроме того, намечена оптимизация существующих маршрутов и открытие новых, внедрение автоматизированной системы оплаты проезда, подготовка Концепции развития городского пассажирского транспорта до 2030 года. Главное, подчеркивается в сообщении, — это проведение «системных, а не временных работ» по своевременному и качественному обслуживанию населения.

«Говоря словами руководителя нашей страны, долг каждого руководителя — лично выслушивать проблемы народа, изучать недостатки с выездом на места и быть примером для других», — говорится в сообщении.

За короткий срок врио руководителя «Тошшахартрансхизмат» дал много заданий, исходя не из должностных инструкций сотрудников, а на основе своих субъективных взглядов, отмечается в сообщении администрации.

«На проведенных собраниях были поставлены поверхностные, не основанные на глубоком анализе задачи, такие как коренное изменение деятельности пассажирского транспорта за короткий срок (10 дней), а также розыгрыш ценных призов среди покупателей месячных проездных карточек», — говорится в сообщении.

Такие вопросы должны решаться принятием всесторонне продуманных планов работы, разработанных отдельно для каждого автобусного предприятия с учетом их деятельности и с установкой конкретных сроков, подчеркивается в сообщении.

В качестве подтверждения администрация ссылается на недовольные отзывы жителей и гостей столицы, в которых они отмечают, что предпочли бы лотерее улучшение качества и культуры обслуживания, в первую очередь отношения водителей и кондукторов к пассажирам, а также повышение безопасности движения.