Платежи для ботов в Telegram будут доступны и в Узбекистане

В мессенджере Telegram внедрена возможность онлайн-платежей для ботов. «Теперь вы можете как покупать любой товар или услугу в один клик, так и продавать что угодно при помощи ботов», — говорится в блоге компании.

Удобство платежей через Telegram состоит в том, что пользователь теперь может в одно нажатие совершать покупки у бота. При первом платеже нужно указать данные своей карты и адрес для доставки, и пользователю уже не нужно будет при следующих покупках снова вводить данные карты. Для этого нужно в настройках Telegram включить опцию двухфакторной защиты.



Обработкой платежей может заняться любой банк или сервис, который захочет. Как отмечается в сообщении Telegram, в Узбекистане таким сервисом станет Payme.

«Газета.uz» обратилась за комментарием к основателю Payme Сарвару Рузматову. По его словам, этот метод оплаты в Telegram для Узбекистана готовится, но еще недоступен. «Сейчас мы находимся на завершающем этапе тестирования», — сказал он, добавив, что оно завершится очень скоро.

Чтобы совершать покупки в Telegram, нужно будет ввести данные карты Uzcard или авторизоваться с помощью Payme и привязать карту, имеющуюся в учетной записи.

Безопасность платежей обеспечивается как со стороны Payme, так и со стороны Telegram. «В момент привязки карты к боту вы обязательно должны включить в настройках опцию двухфакторной защиты», — подчеркнул Сарвар Рузматов.

По его словам, эта опция защитит средства пользователя даже в том случае, если владелец номера, на который был зарегистрирован Telegram, сменился или просто использует другое мобильное устройство. В таких случаях нужно ввести пароль для получения доступа к сохраненным данным.

Telegram в этой системе выступает в роли посредника между пользователем, разработчиком бота и платежной системой, которую этот бот использует. «Все платежные данные, которые вы вводите, отправляются напрямую в платежную систему. Дальше, если система увидела ваш платеж и дает добро, ваши контактные данные отправляется боту, чтобы он мог завершить оформление заказа», — говорится в сообщении Telegram.

Telegram не хранит и не обрабатывает данные пользователя. Что касается жалоб и возврата средств, эти вопросы нужно будет решать самостоятельно: с владельцем бота, платежной системой или банком, отмечается в блоге. Telegram будет контролировать ситуацию в целом и блокировать ботов, которые занимаются мошенничеством или вымогательством.