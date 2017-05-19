РУ O`Z ЎЗ
19 мая, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Кадр из видео в социальных сетях.

Ташкентцы ночью наблюдали в небе болид

Ночное свечение над Ташкентом было вызвано метеорными частицами, сгоравшими в плотных слоях атмосферы.

Сегодня, 13:20   Общество  

В ночь на пятницу — в 00:45 над Ташкентом наблюдалось яркое небесное тело с длинным следом. Снимки и видеозаписи распространились в социальных сетях.

«Газета.uz» обратилась за комментарием к заместителю директора Астрономического института Академии наук Узбекистана Сабиту Ильясову. По его словам, сообщений о падении небесных тел на территорию Узбекистана не было.

Сотрудники института, проанализировав видеоматериалы в интернете, сделали заключение, что это «обычное метеорное явление, т. е. сгорание метеорных частиц в плотных слоях земной атмосферы».

Метеорные тела — бесчисленные частицы, в большинстве случаев являются остатком вещества, из которого когда-то образовалась Солнечная система. Орбиты этих частиц очень разнообразны. Когда они врезаются в земную атмосферу, на небе можно видеть метеор — свечение разогретых и ионизированных газов, появление которых связано с трением метеора в атмосфере.

Масса метеорного вещества достигает от тысячных долей грамма до нескольких граммов, скорость проникновения в земную атмосферу составляет десятки километров в секунду. Нагреваясь от трения, частицы раскаляются, дробятся, порождая вторичные вспышки вдоль своего пути, и распыляются, не достигая Земли, рассказал Сабит Ильясов.

Кадр из видео в социальных сетях.

Пролетая в атмосфере, метеорное тело ионизует атомы и молекулы воздуха и заставляет их светиться. Яркость и цвет метеора зависят от массы метеорной частицы и величины относительной скорости метеора. Свечение длится от долей секунды до 3−5 секунд.

Иногда земная атмосфера встречается с метеорными телами массой более 100 г. В этом случае в атмосфере порождается явление несравненно более грандиозное, чем метеор. Оно называется болидом.

Болид наблюдается как большой ярко светящий шар с длинным следом. Он часто сопровождается шумом, свистом и грохотом, которые слышны через несколько секунд после разрыва шара на мелкие части (этим обычно завершается явление).

«Ташкентцы наблюдали именно болид, масса которого, скорее всего, достигала не более 100 г», — отметил замдиректора Астрономического института. Он добавил, что появление болида не влияет на окружающую среду и радиационный фон.

Текст: «Газета.uz»      2 854

Комментарии

  • Sensey Sensey sensey 19 мая 2017 13:25

    Жаль, что я, в это время спал (((


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Вчера, 19:55

Шавкат Мирзиёев примет участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США

Вчера, 18:45

На ул. Махтумкули в Ташкенте открыт барельеф поэта (фото)

Вчера, 12:15

Видео: Светомузыкальное шоу на площади Регистан

Вчера, 10:31

Поэтесса Халима Худойбердиева награждена орденом

Вчера, 09:56

Столичные автобусы оснастят вентиляторами

Вчера, 09:55

Исламиада-2017: в копилке Узбекистана — 43 медали

Вчера, 09:00

Британская школа в Ташкенте открывает новое здание

17 мая 21:16

Перераспределение полос радиочастот: комментарии операторов и регулятора

Популярное

Президент посетил строительство Сардобинского водохранилища

Минздрав: эпидемическая ситуация в Шахрихане стабилизирована

Автобусы Ташкента будут работать до полуночи?

«Вы создаете очень много асфальта» — Ян Гейл о Ташкенте