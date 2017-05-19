Ташкентцы ночью наблюдали в небе болид

Ночное свечение над Ташкентом было вызвано метеорными частицами, сгоравшими в плотных слоях атмосферы.

В ночь на пятницу — в 00:45 над Ташкентом наблюдалось яркое небесное тело с длинным следом. Снимки и видеозаписи распространились в социальных сетях.

«Газета.uz» обратилась за комментарием к заместителю директора Астрономического института Академии наук Узбекистана Сабиту Ильясову. По его словам, сообщений о падении небесных тел на территорию Узбекистана не было.

Сотрудники института, проанализировав видеоматериалы в интернете, сделали заключение, что это «обычное метеорное явление, т. е. сгорание метеорных частиц в плотных слоях земной атмосферы».

Метеорные тела — бесчисленные частицы, в большинстве случаев являются остатком вещества, из которого когда-то образовалась Солнечная система. Орбиты этих частиц очень разнообразны. Когда они врезаются в земную атмосферу, на небе можно видеть метеор — свечение разогретых и ионизированных газов, появление которых связано с трением метеора в атмосфере.

Масса метеорного вещества достигает от тысячных долей грамма до нескольких граммов, скорость проникновения в земную атмосферу составляет десятки километров в секунду. Нагреваясь от трения, частицы раскаляются, дробятся, порождая вторичные вспышки вдоль своего пути, и распыляются, не достигая Земли, рассказал Сабит Ильясов.

Кадр из видео в социальных сетях.

Пролетая в атмосфере, метеорное тело ионизует атомы и молекулы воздуха и заставляет их светиться. Яркость и цвет метеора зависят от массы метеорной частицы и величины относительной скорости метеора. Свечение длится от долей секунды до 3−5 секунд.

Иногда земная атмосфера встречается с метеорными телами массой более 100 г. В этом случае в атмосфере порождается явление несравненно более грандиозное, чем метеор. Оно называется болидом.

Болид наблюдается как большой ярко светящий шар с длинным следом. Он часто сопровождается шумом, свистом и грохотом, которые слышны через несколько секунд после разрыва шара на мелкие части (этим обычно завершается явление).

«Ташкентцы наблюдали именно болид, масса которого, скорее всего, достигала не более 100 г», — отметил замдиректора Астрономического института. Он добавил, что появление болида не влияет на окружающую среду и радиационный фон.