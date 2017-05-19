Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные с 20 по 21 мая.

Кинопремьеры

В столице проходят три премьеры: «Чужой: Завет», «Охотник с Уолл-стрит» и «Трио в перьях».

Продолжаются показы фильмов «Меч короля Артура», «Большой», «Стражи Галактики. Часть 2».

Театры

«Ильхом» представит спектакли «Лаборатория Артема Кима «Театр+Музыка» и «Девятый вал бал (репетиция)».

Русский драматический театр покажет постановки «Семейный ужин» и «Тетки».

В ГАБТе — опера «Аида» и балет «Амулет любви».

Молодежный театр представит спектакли «Скрипач на крыше» и «Игры Олимпа…».

В Театр оперетты — «Ребенок напрокат», «Сильва» и «Улетные каникулы».

В Национальном академическом драматическом театре — спектакли «Такдир синовлари», «Кунгил» и «Андишали келинчак».

Театр кукол проведет спектакли для детей «Три веселых пятачка» и «Бахорой и Навруз».

Театр марионеток Silk Route Marionettes даст представления «Аладдин и его волшебная лампа» и «Необыкновенные музыканты».

Выставки

Галерея изобразительного искусства экспонирует персональную выставку Исмаила Ахмедходжаева «Скорость».

В Государственном музее искусств Узбекистана проходит персональная выставка художника Рональда Кляйера.

В театре Марка Вайля «Ильхом» продолжается экспозиция картин Фаузии и Майкла Лейна «Камар аль-Ниса».

В галерее Zero Line — персональная выставка Вячеслава Ахунова «Искусство принадлежит…»

В Национальном парке имени Алишера Навои пройдет международная выставка собак Champion Dog Show.

21 мая в ТРЦ Next откроется «Восточный базар».

В ТРЦ Mega Planet пройдет день хендмейда.

В парке Anhor Lokomotiv — выставка «Аллея мастеров».

Концерты

В Ташгосцирке проходит представление «Повелитель четырех стихий».

В парке Anhor Lokomotiv состоится живое выступление группы «Крылья Оригами».

Во Дворце искусств «Туркистон» пройдет театрализованная постановка мюзикла «Аладдин».

Во Дворце кино имени Алишера Навои — музыкальная сказка «Приключения Элли в Изумрудном городе».

Другое

В парке Anhor Lokomotiv — чемпионат по скалолазанию.

В Универсальном дворце спорта пройдет чемпионат Узбекистана по джиу-джитсу.

Соревнования по скайраннингу состоятся на метеостанции «Кумбель» в Бельдерсае.