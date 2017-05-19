Куда сходить на выходных в Ташкенте

Фото: «Газета.uz»
«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные с 20 по 21 мая.
В столице проходят три премьеры: «Чужой: Завет», «Охотник с Уолл-стрит» и «Трио в перьях».
Продолжаются показы фильмов «Меч короля Артура», «Большой», «Стражи Галактики. Часть 2».
«Ильхом» представит спектакли «Лаборатория Артема Кима «Театр+Музыка» и «Девятый вал бал (репетиция)».
Русский драматический театр покажет постановки «Семейный ужин» и «Тетки».
В ГАБТе — опера «Аида» и балет «Амулет любви».
Молодежный театр представит спектакли «Скрипач на крыше» и «Игры Олимпа…».
В Театр оперетты — «Ребенок напрокат», «Сильва» и «Улетные каникулы».
В Национальном академическом драматическом театре — спектакли «Такдир синовлари», «Кунгил» и «Андишали келинчак».
Театр кукол проведет спектакли для детей «Три веселых пятачка» и «Бахорой и Навруз».
Театр марионеток Silk Route Marionettes даст представления «Аладдин и его волшебная лампа» и «Необыкновенные музыканты».
Галерея изобразительного искусства экспонирует персональную выставку Исмаила Ахмедходжаева «Скорость».
В Государственном музее искусств Узбекистана проходит персональная выставка художника Рональда Кляйера.
В театре Марка Вайля «Ильхом» продолжается экспозиция картин Фаузии и Майкла Лейна «Камар аль-Ниса».
В галерее Zero Line — персональная выставка Вячеслава Ахунова «Искусство принадлежит…»
В Национальном парке имени Алишера Навои пройдет международная выставка собак Champion Dog Show.
21 мая в ТРЦ Next откроется «Восточный базар».
В ТРЦ Mega Planet пройдет день хендмейда.
В парке Anhor Lokomotiv — выставка «Аллея мастеров».
В Ташгосцирке проходит представление «Повелитель четырех стихий».
В парке Anhor Lokomotiv состоится живое выступление группы «Крылья Оригами».
Во Дворце искусств «Туркистон» пройдет театрализованная постановка мюзикла «Аладдин».
Во Дворце кино имени Алишера Навои — музыкальная сказка «Приключения Элли в Изумрудном городе».
В парке Anhor Lokomotiv — чемпионат по скалолазанию.
В Универсальном дворце спорта пройдет чемпионат Узбекистана по джиу-джитсу.
Соревнования по скайраннингу состоятся на метеостанции «Кумбель» в Бельдерсае.
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