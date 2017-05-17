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Глава Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Криста Пиккат.

Фото: Шерзод Икрамутдинов

Изучением культурного наследия Узбекистана займется Всемирное научное общество

Международный научный конгресс принял резолюцию о создании Всемирного научного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Сегодня, 15:14   Общество  

Резолюция о необходимости создания Всемирного научного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана принята по итогам Международного научного конгресса «Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами».

Участниками этого общества могут быть востоковеды, археологи, историки, искусствоведы, коллекционеры, представители медиасферы из разных стран мира. Общество сможет проводить международные мероприятия — выставки, презентации и культурные форумы в музеях и научных центрах, хранящих коллекции памятников культурного наследия Узбекистана.

В резолюции также говорится о необходимости предоставления доступа исследователям к объектам культурного наследия. «Отсутствие полных сведений о музейных предметах и цифровых каталогов препятствует более широкому изучению и дальнейшей популяризации культурного наследия Узбекистана», — поясняют в резолюции участники конгресса.

Международный научный конгресс проходил 15−16 мая в Ташкенте и Самарканде. Он собрал свыше 140 ученых, экспертов, дипломатов, представителей международных организаций более чем из 40 стран, а также более 50 представителей отечественной науки. На заключительном заседании принято решение о проведении конгресса ежегодно.

Текст: «Газета.uz»      401

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