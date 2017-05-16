Проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» представлен в столице

На Международном научном конгрессе в Ташкенте были представлены первые пять книг-альбомов из серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира».

Международный научный конгресс «Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами» начал работу в столице 15 мая. Второй день научного форума пройдет в Самарканде.

На мероприятии были заслушаны доклады, посвященные уникальным объектам материальной и художественной культуры, созданным на территории Узбекистана и хранящимся в музеях мира.

Центральным событием конгресса стала презентация медиа-проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Его автор и руководитель — председатель правления Национальной ассоциации электронных СМИ Фирдавс Абдухаликов, научный руководитель — академик Академии наук Узбекистана Эдвард Ртвеладзе.

На мероприятии были продемонстрированы первые пять книг-альбомов, изданных на узбекском, английском и русском языках, из серии «Культурное наследие Узбекистана». Они посвящены узбекским коллекциям в Государственном музее Востока (Москва), Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург), Государственной Третьяковской галерее (Москва), коврам и вышивке Узбекистана в собраниях мира (Австралия, Канада, США и другие), рукописям Алишера Навои в собрании Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

Кроме того, представлены пять пилотных альбомов о коллекциях Института восточных рукописей (Санкт-Петербург), Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Государственного исторического музея (Москва), музыкального наследия Узбекистана в собраниях мира и ковроделия Узбекистана.

Эдвард Ртвеладзе отметил важность конгресса не только для Узбекистана, но и всего научного сообщества мира.

«Это конгресс имеет научное, просветительское и образовательное значение. В течение ряда лет ученые Узбекистана совместно с учеными, в первую очередь, России работали над изданием пяти томов… Это новаторский проект, он не имеет аналогов во всем мире. Думаю, нашему примеру могут последовать и другие страны», — сказал академик.

По его словам, постепенно будут охвачены и другие страны, где хранится часть материальной и духовной культуры Узбекистана. «Наши ученые и эмиссары выяснили, что культурное наследие Узбекистана, оказавшееся в силу разных причин за пределами нашей родины, хранится даже на Гавайских островах, в Австралии, Канаде, Аргентине. Постепенно мы будет охватывать эти страны и регионы», — подчеркнул Эдвард Ртвеладзе.

Участникам мероприятия были показаны трейлеры документальных фильмов о коллекциях Узбекистана в собраниях музеев, научных институтов и библиотек мира. Творческая группа проекта, в которую вошли Фирдавс Абдухаликов и журналистка Шахноза Ганиева, провела съемки в 15 музеях мира и записала интервью с учеными.

Конгресс собрал свыше 140 ученых, экспертов, дипломатов, представителей международных организаций более чем из 40 стран, а также более 50 представителей отечественной науки.